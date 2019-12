Kansanedustaja ilahtui: Politiikan hyvää joulumieltä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan yhteistyö kantaa politiikassa pisimmälle.

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen kiittää jouluaattona pääministeri Sanna Marinia (sd.) hänelle osoitetuista henkilökohtaisista kehuista.

Anna-Kaisa Ikonen viittaa Twitterissä Ilta-Sanomien uutiseen hallitusviisikon joulunvietosta. Yksi hallituspuolueiden ministereille osoitettu kysymys oli, Kuka oppositiopoliitikko ansaitsee pukilta lahjan ja miksi?

Pääministeri Sanna Marin vastasi kyselyyn ”[Kokoomuksen] Anna-Kaisa Ikonen. Hän on yhteistyökykyinen ja asiakeskeinen poliitikko”.

– Politiikan hyvää joulumieltä. Kiitos pääministerille henkilökohtaisista kehuista, Anna-Kaisa Ikonen kommentoi uutista Twitterissä.

– Yhteistyö on lopulta se, joka kantaa kaikkein pisimmälle. @MarinSanna.

Hallituspuolueiden ministereistä vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo mainitsee hänkin kokoomuksen edustajan. Maria Ohisalo katsoo, että ”kokoomuksen Jaana Pelkonen on pitänyt esillä ihmisläheisiä teemoja”.

– Viimeiseltä kyselytunnilta jäi erityisesti mieleen hänen tärkeä kysymyksensä yksinäisyydestä ja sen ehkäisemisestä. Se on teema, joka koskettaa aivan liian monia myös juuri joulun aikaan. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen on asia, jonka tärkeydestä voimme varmasti eduskunnassa kaikki olla samaa mieltä, Ohisalo sanoo IS:lle.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmunilta kiitokset saa perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio. Katri Kulmuni katsoo, että ”vaikka olemme erimielisiä asioista, tulemme hyvin juttuun ja arvostan häntä ihmisenä”.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tunnustuksen saa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Henrikssonin mukaan ”Hän on aina asiallinen ja ystävällinen. Hänellä on ollut vaikea henkilökohtainen vuosi sairauden takia. Silti hän on kyennyt pitämään mielialan korkealla ja suunnan politiikassa”.

– Se on ihailtavaa, ja siitä pukki varmasti palkitsee.

