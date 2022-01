Kansanedustaja ihmettelee: Ei johtaja voi kieltäytyä johtamasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Mia Laiho kysyy pääministerin vastuun perään.

Kokoomuksen kansanedustaja, lääkäri Mia Laiho kummeksuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) kantaa koronaministeriryhmän johtamiseen.

– Suomi on ollut jo poikkeustilassa ja olemme taas kuilun partaalla. Sanna Marin on hokenut olevamme keskellä globaalia pandemiaa ja tilanne on vakava, Mia Laiho sanoo Twitterissä.

– Miksi hän ei sitten itse toimi sen mukaisesti ja johda maata? Ei johtaja voi kieltäytyä johtamasta, hän jatkaa.

Laiho viittaa pääministeri Marinin lausuntoihin Iltalehden aluevaalitentissä. Pääministeri otti tentissä koronajohtamisesta yhteen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa.

Orpo nosti esiin viime aikojen tietoja keskeisten koronapäättäjien erimielisyyksistä ja muun muassa huomautti keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon arvostelleen ryhmää johtavaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.).

Uutissuomalainen on kertonut Saarikon haluavan Marinin Kiurun tilalle, koska pääministerin olisi hänestä parempi johtaa ryhmää. Arvostelua on tullut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseltakin. Ilta-Sanomat kertoi tänään, että Krista Kiurua syytetään THL:n laitoksen asiantuntijoiden ”paimentamisesta”. IS:n mukaan ministerin ja THL:n välillä on ”kova vääntö” koronan hoitamisesta.

Marin kuitenkin totesi tentissä, ettei hän aio ottaa ryhmän puheenjohtajuutta.

– Suora vastaus: en ota. Tätä työtä johtaa ministeri Kiuru, tästä on hallituksessa yhdessä linjattu, Sanna Marin vastasi.

Suomi on ollut jo poikkeustilassa ja olemme taas kuilun partaalla.@MarinSanna on hokenut olevamme keskellä globaalia pandemiaa ja tilanne on vakava.Miksi hän ei sitten itse toimi sen mukaisesti ja johda maata?Ei johtaja voi kieltäytyä johtamasta #koronafi https://t.co/oOoKsNq5JG — Mia Laiho (@MiaLaiho) January 14, 2022