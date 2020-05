Kansanedustaja ihmeissään ulkoilijoista – ”Valvontaa tarvittaisiin”

Sosialidemokraattien kansanedustaja Aki Lindén muistuttaa, että kokoontumisten kymmenen hengen rajoitus on yhä voimassa. Hallituksen linja on hänen mukaansa edelleen tiukka.

– Ovatko suomalaiset kuuroja tai lukutaidottomia? Kokoontumisten henkilörajoitus max 10 on voimassa vielä kolme viikkoa! Äsken ulkoillessa ei siltä näyttänyt, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Lindén huomauttaa, että pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut ja perustellut rajoitusten tarpeen.

– Valvontaa tarvittaisiin.

Hänen mukaansa raja nousee viiteenkymmeneen vasta kesäkuun alussa, ja sekin on muiden voimaan tulevien ohella edelleen merkittävä rajoitus.

– Joka muuta väittää, lietsoo sellaista ilmapiiriä, että rajoituksia ei enää olisi.

— Aki Linden (@LindenAki) May 9, 2020