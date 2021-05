Kansanedustaja huolissaan: Tutkijat eivät tule valiokuntien kuultavaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anna Kontulan mukaan poliitikoille riittäisi edes valistunut spekulaatio.

– Olen työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana yrittänyt huolehtia siitä, että asiantuntijoina kuullaan myös tutkijoita. Se on vaikeaa, kun tutkijat eivät halua/ehdi tulla. Tämän viikon asiassa kolme on jo kieltäytynyt. Lausunnosta maksetaan ihan ok palkkio, kansanedustaja Anna Kontula (vas.) tviittaa.

Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että ihmisillä on kiireitä, mutta tutkijoiden nihkeys antaa lausuntoja johtaa siihen, että lakeja säädetään sitten voittopuolisesti virkamiehiltä ja intressiryhmiltä saatujen lausuntojen varassa. Eli tutkittua tietoa käytetään politiikassa rajallisesti.

– Toivoisin isänmaan ja oman työni tähden, että akateeminen väki näkisi lausuntotehtävän arvon. Emme me poliitikot ole kaikkitietäviä.

Kontulan mukaan ongelma nimenomaan on, että kun spesifisti asiantuntijat kieltäytyvät, pyydämme lausuntoja ”yleisasiantuntijoilta”, joiden tiedetään ehtivän.

– Ja se laskee (lainsäädännön) tasoa.

Kontula kertoo käyttävänsä valiokunnan puheenjohtajana jopa tunteja etsiäkseen asiantuntijoita, jotka nimenomaan tietävät juuri kyseisestä asiasta.

– Mutta on myös niin, että lakiesitys tietysti käsittelee vielä toteutumatonta asioiden tilaa, jota kukaan ei ole tutkinut. Ehkä tutkijat kokevat, että eivät ole riittävän asiantuntijoita, vaikka meille riittäisi valistunut spekulaatio, hän tviittaa.

