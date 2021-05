Kansanedustaja huolestui: Onko kaikilla yhdenvertainen mahdollisuus äänestää?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Henkilöllisyystodistuksen hankinnan vaikeus voi negatiivisesti vaikuttaa kansalaisten mahdollisuuteen äänestää.

Kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle asianomaisen ministerin vastattavaksi.

”Miten huolehdimme siitä, että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus antaa äänensä vaaleissa, kun äänestyspaikalla tunnistautumiseksi vaaditaan voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus, jonka hankkiminen on tällä hetkellä monelle haastavaa?”

Kyllösen mukaan lähestyvien kuntavaalien alla on herännyt huoli ikääntyneiden, pienituloisten tai muutoin haastavassa tilanteessa olevien kansalaisten mahdollisuuksista hankkia äänestämisessä vaadittu henkilöllisyystodistus.

– Siinä missä Suomen valtio tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden äänestää, ei asia käytännössä ole yhtä mustavalkoinen – äänestämiseen tarvitaan henkilöllisyystodistus, jonka hankkiminen ei ole ilmaista saati helppoa kaikille, hän toteaa.

Kuvallisen henkilökortin hankkiminen voi olla vaikeaa useastakin syystä – kuvien ottaminen, välimatkojen taittaminen ja jo pelkästään tietokoneen omistus vievät kaikki rahaa. Tämä näkyy tilastoissakin – noin 21 prosenttia Suomessa asuvista ei tällä hetkellä omista passia tai henkilötodistusta.

Suuri osa tunnistautumispalveluista on nykypäivänä verkossa. Toisinaan on jokaisen kuitenkin tarve käydä myös poliisin toimipisteessä, ja erityisesti harvaan asutuilla alueilla tämä voi olla hankalaa. Taksi-, bussi- tai junamatkoista voi kertyä huomattavia kustannuksia. Lisäksi liikkuminen useiden kymmenien kilometrien päähän toiselle paikkakunnalle voi olla ikääntyneille, vammaisille tai muutoin huonokuntoisille haastavaa ilman apua.

– Jollain alueilla valtio on tarjonnut apuaan ongelmaan liikkuvan lupapalveluauton muodossa. Oli ratkaisuna tällaisten lisääminen läpi Suomen tai jokin muu, on selvää, että oikeus äänestää on varmistettava yhdenmukaisesti kaikille, Kyllönen toteaa.