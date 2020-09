Kansanedustaja hätkähti lasten koronalukuja: Huolestuttavaa

Terhi Koulumiehen mukaan tautiluvut ovat Helsingin kouluikäisillä kasvussa.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumiehen mielestä lasten nousevat koronatartuntaluvut näyttävät erittäin huolestuttavilta. Koulumiehen mukaan Helsingin kaupunginhallitukselle raportoitiin, että elokuun ensimmäisen ja 22. päivän välillä Helsingin uusista koronatartunnoista 13,4 prosenttia todettiin 10−19-vuotiailla.

− Heidän väestöosuutensa on yhdeksän prosenttia. Epidemia on alueella kouluikäisillä kasvussa. Erityisesti korostuvat lukioikäisten tartunnat ja altistukset, Helsingin kaupunginvaltuutettuna toimiva Koulumies kertoo Twitterissä.

Hän kertoo hätkähtäneensä lukuja, joita kansalaiset ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa lasten ja nuorten koronatapauksista. Koulumies on jakanut Twitter-käyttäjän tekemän kaavion, jonka mukaan elokuun 19. ja 30. päivän välillä lapsilla ja nuorilla on valtakunnallisesti todettu yhteensä 75 tartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja tuona aikana on todettu 272, eli lasten ja nuorten osuus kaikista tartunnoista on 28 prosenttia.

Lukuja jakaneiden käyttäjien mukaan ne on poimittu THL:n tietokannasta ottamalla päivittäin kerrotusta tapausmäärien lisäyksestä lasten ja nuorten osuus ja verrattu sitä edellisenä päivänä kerrottuun vastaavaan lukuun.

Näin ollaan saatu lasten ja nuorten ryhmässä tapahtunut muutos 11 päivässä. THL kertoo koronakartassaan vain, kuinka monta tartuntaa kaikkiaan kussakin ikäryhmässä on kyseisenä päivänä todettu.

Terhi Koulumies kertoo pyytäneensä lukuja viranomaisilta tarkistettavaksi.

− Näin vastaavia kansalaisten itse poimimia lukuja netissä ja ne hätkähdyttivät. Olen tänään pyytänyt valtakunnallisia lukuja ikäryhmittäin viime viikoilta, että tulisi virallista reittiä. Tuo on nimittäin aika huolestuttavan näköistä, jos totta, Terhi Koulumies kirjoittaa.

Suomessa on elokuun aikana todettu yli 40 koulussa ja päiväkodissa korona-altistuksia. THL:n johtaja Mika Salminen kommentoi Iltalehdelle, että tartuntoja on kouluissa ja päiväkodeissa ollut vielä kuitenkin vähän.

Tarkka määrä kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa tapahtuneista altistuksista ei ole tiedossa, koska kaikki koulut eivät ole välttämättä tiedottaneet tapauksista julkisesti, vaan vain asianosaiset tai vanhemmat ovat saaneet tiedon.

THL:n johtaja Mika Salminen toteaa altistusmääristä, että koulujen alkaminen ja lomakauden päättyminen näkyy väistämättä korona-altistusten määrässä, koska Suomessa on paljon kouluja ja päiväkoteja. Hän korostaa, että vielä tiedetä mihin altistumisten runsas määrä johtaa.

Mika Salmisen mukaan jo keväällä kouluissa ja oppilaitoksissa sekä päiväkodeissa käyttöön otettu toimintatapa altistuneiden määräämisessä nopeasti karanteeniin on toistaiseksi toiminut hyvin.

– Totta kai kaikkia mahdollisuuksia pidetään auki. Koulujen sulkeminen ei ole mikään mukava toimi, jos siihen pitäisi mennä. Aika näyttää missä mennään, Mika Salminen kommentoi IL:lle.

Viimeisen noin 10 päivän aikana lasten ja nuorten (alle 20 vuotiaat) osuus koronapotilaista on 28%, joka kasvaa tuosta, koska koulut avattiin vasta äskettäin. Tartunta->sairastuminen>testi 2-3 vko viive, eli aika outoa lopettaa lasten testaaminen, kun sairastumismäärät kasvaa. pic.twitter.com/chPhGc00lj — Petri Tommila (@PetriTommila) August 31, 2020

Tästä poimittu nuo 30.8 luvut vertailuun, etsin vielä sen alkupäivämäärän twiitin seuraavaksi. Eli luvut ovat suoraan THL tietokannasta Markon hakemia. https://t.co/6Su3yDcvvR — Petri Tommila (@PetriTommila) August 31, 2020