Kansanedustaja haluaa muuntokoulutuksesta kärkihankkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikko Savolan mukaan jatkuvan oppimisen on oltava kasvava osa suomalaista työllisyyspolitiikkaa.

Kansanedustaja Mikko Savolan (kesk.) mukaan tämän päivän uudelleenkoulutusjärjestelmä ei tule riittämään tulevaisuuden tarpeisiin. Työn murros sekä robotiikan ja automaation kehitys tulevat hänen mukaansa kiihdyttämään muutosta entisestään.

– Aikanaan pelkästään kuljetus- ja logistiikka-aloilta tulee tulemaan tuhansia ihmisiä, joiden uudelleenkouluttaminen on välttämätöntä. Kyseessä ei ole poliittinen päätös tai linjanveto, vaan kehityksen suunta joka on pysäyttämätön, Savola sanoo mielipidekirjoituksessaan sanomalehti Pohjalaisessa.

Jatkuvan oppimisen on hänen mukaansa oltava kasvava osa suomalaista työllisyyspolitiikkaa. Hänen mukaansa muuntokoulutuksessa on tähän asti vain reagoitu tarpeeseen ja uudelleenkoulutus on ollut sirpaleista.

– Tarpeemme kuitenkin muuttuu yhä nopeammin ja se vaatii reagointia. Tulevaisuuden muuntokoulutusjärjestelmän luominen ja kehittäminen on oltava Suomen kärkihankkeena mahdollisimman nopeasti.