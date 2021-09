Kansanedustaja hallitukselle: Miksi ette turvaa poliisin perustoimintoja?

Kokoomuksen mukaan hallituksen sanat ja teot ovat keskenään räikeässä ristiriidassa.

Kokoomuksen kansanedustaja Mari-Leena Talvitien mukaan sisäisen turvallisuuden kannalta keskeisiä ovat turvallisuusviranomaisten riittävät resurssit ja toimivaltuudet.

– Ammattilaisemme poliisissa, rajavartiolaitoksessa, tullissa, hätäkeskuksessa ja muissa turvallisuusviranomaisissamme tekevät päivittäin mittaamattoman arvokasta työtä suomalaisten turvallisuuden eteen. Vähintä, mitä me vastuunkantajat voimme tehdä kiitokseksi, on osoittaa heille toimivat ja riittävät toimintaedellytykset, Talvitie sanoi pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheessa.

Eduskunnassa käsitellään tiistaina valtioneuvoston selontekoa sisäisestä turvallisuudesta.

Aiemmin yhteisesti sekä selonteossa asetettu tavoite on nostaa poliisien määrä 8 200:aan vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman tavoite on 7 500 poliisia vuoteen 2022 mennessä.

– Hallituksen sanat ja teot ovat keskenään räikeässä ristiriidassa. Hallituksen budjettiesityksessä poliisin resursseiksi on 30 miljoonan euron vaje. Miksi hallitus ei halua turvata poliisin perustoimintoja? Miksi laskette poliisien määrää, vaikka yhteisesti on sovittu sen nousevan, Talvitie kysyi.

– Viime vaalikauden alusta poliisien koulutuspaikat nostettiin kokoomuslaisten sisäministerien toimesta ja vuodesta 2017 asti poliisien määrä on noussut tasaisesti. Nyt lasku tapahtuu tilanteessa, jossa korona on lisännyt ihmisten avuntarvetta ja hälytysmääriä.

Kokoomus ei hyväksy tinkimistä suomalaisten turvallisuudesta.

– Tulemme vaihtoehtobudjetissamme esittämään hallituksen politiikalle vaihtoehdon, joka turvaa poliisin lisäksi koko rikosketjun resurssit. Kokoomus tulee esittämään lisärahoitusta oikeusvaltion toimijoiden kokonaisuuteen, jotta rikosketjun pullonkaulat poistuvat ja oikeusturva voi toteutua, Talvitie totesi.

Nuorisorikollisuus

Hänen mukaansa koronakriisin aikana julkisuuteenkin noussut huolestuttava ilmiö on erityisesti suurissa kaupungeissa vakavoituva nuorisorikollisuus.

– Nuorten keskuudessa näköalattomuus kasvaa ja väkivalta on raaempaa. Poliisi on tunnistanut Suomessa vajaat kymmenen katujengiä ja varoitellut Ruotsin ja Tanskan virheiden toistamisesta.

– Nuorten väkivaltaan on puututtava ennakoivasti ja määrätietoisesti. Nuorille on annettava heidän tarvitsemansa apua, tukea ja palveluita. Ripeästi ja oikea-aikaisesti. Samaan aikaan yhteiskunnan viestin nuorille on oltava kirkas: lakia on noudatettava. Jokaisella rikoksella on seurauksia, jotka ovat vakavia iästä tai taustasta riippumatta.