Kansanedustaja esittää maakuntarajojen sulkemista

Keskustan Mikko Kärnä ilmaisee olevansa pettynyt suomalaisten käytökseen kriisitilanteessa.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) toivoo hallitukselta nopeita toimia maan sisäisen henkilöliikenteen katkaisemiseksi.

– Hallitus on selkeästi todennut, että nyt ei pitäisi matkustaa yhtään mihinkään. Silti pohjoiseen valuu edelleen massoittain ”koronaturisteja” suksiboksit autojen katoilla. Olen viestittänyt torstaista saakka hallitukselle, että tämä liikenne on pakko katkaista. Koska ihmiset eivät noudata ohjeistuksia, on otettava pakko käyttöön. Olen aivan äärettömän pettynyt suomalaisten käytökseen tässä kriisitilanteessa. Jos oma sairastuminen ei kiinnosta, niin jokainen voisi edes yrittää ajatella muita, Kärnä sanoo lähettämässään tiedotteessa.

Suomessa on sunnuntaihim mennessä todettu 626 koronavirustartuntaa. Valtaosa koronavirustartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä on todettu yhteensä 378 koronavirustartuntaa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, että mikäli tilanne Uudellamaalla pahenee, ihmisten liikkumista alueelta voidaan rajoittaa. Marin on myös väläyttänyt, että hallitus voi ottaa käyttöön järeämmät ulkonaliikkumisrajoitukset.

– Kaikki eivät nyt ymmärrä, että oireetonkin ihminen voi kantaa ja tartuttaa koronavirusta. Jokainen voi tuoda sen uuteen paikkaan mukanaan emmekä enää tiedä, monellako se on, koska vain vakavaoireiset testataan, Kärnä toteaa.

Koronakriisin aikana monet suomalaiset ovat suunnanneet kaupungeilta maaseudulle. Kärnä on huolissaan myös harvaan asuttujen alueiden terveydenhuoltokapasiteetista.

– Harvaan asuttujen alueiden terveydenhuoltokapasiteetti taas ei riitä, mikäli kaikki pakkautuvat sinne. Vaikka kyse ei olisi koronaviruksesta, jokainen turistin luunmurtuma, paleltuma tai muu vie tarpeettomasti resursseja terveydenhuolloltamme. Nyt on viimeinen hetki hylätä itsekkyys ja alkaa ajattelemaan lähimmäisiä.