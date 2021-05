Kansanedustaja ei näe syytä hijabille armeijassa

Joonas Köntän mukaan sääntöjen on oltava samat kaikille, ja sotilasasu on perustelluista syistä yhtenäinen.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ei näe tarvetta uskonnollisen Hijabin käytön mahdollistamiseksi asepalveluksessa.

Asevelvollisuutta uudistavan komitean varapuheenjohtaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Könttä ottaa kantaa kansanedustaja Veronika Honkasalon (vas.) kirjalliseen kysymykseen, jossa hän perää Hijabin käytön mahdollistamista asepalveluksessa.

– Sääntöjen on oltava samat kaikille ja sotilasasu on perustelluista syistä yhtenäinen. Virka-asujen on oltava mahdollisimman neutraaleja ja puolueettomia, enkä näe tarvetta muutoksiin tältä osin, Könttä toteaa tiedotteessa.

– On tärkeää, että mahdollisimman moni saa ja haluaa suorittaa myös vapaaehtoisen asepalveluksen. Palveluksessa on voitava harjoittaa myös omaa uskonnollista vakaumusta, johon Puolustusvoimat on jo nyt kiinnittänyt huomiota. Puolustusvoimien ohjesääntö on hyvä ja sen noudattaminen tasa-arvoistaa palvelusta suorittavia varusmiehiä, Könttä sanoo.

