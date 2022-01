Kansanedustaja ehdottaa: Tässä ratkaisuja hoitajapulaan

Hoitajien työhyvinvointia on Arto Satosen mukaan edistettävä nykyistä paremmin.

Mittava hoitajapula uhkaa jo koko terveydenhuollon toimivuutta, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.

Hänen mukaansa sairaanhoitajan paikkoja oli avoinna 5 483 tammi-kesäkuussa.

– Samaan aikaan ensisijaisten hakijoiden määrä sairaanhoitajakoulutukseen suhteessa aloituspaikkoihin on romahtanut. Joka neljäs kotihoidon yksikkö kärsii viikoittain työvoimapulasta ja myös laitoshoidossa on pulaa henkilökunnasta, vaikka uusia hoitajia on palkattu tuhansia viimeisen puolen vuoden aikana, Satonen kirjoittaa viikkoviestissään.

Lisähaasteen tilanteeseen tuo Satosen mukaan hoitajien eläköityminen.

– Vuoteen 2030 mennessä lähes puolet osastonhoitajista, lähes kolmannes terveydenhoitajista ja runsas neljännes sairaanhoitajista eläköityy. Uusia hoitavia käsiä tarvitaan siis paljon.

Kokoomusedustaja esittää ratkaisuja hoitajapulaan.

– Ensimmäinen asia on se, että terveydenhoitoalan koulutuksen saaneet saadaan pysymään alalla. Se edellyttää sitä, että hoitoalan työpaikat ovat kilpailukykyisiä muihin työpaikkoihin verrattuna, Satonen kirjoittaa.

– Kyse on työhyvinvoinnista, joka pitää sisällään monia asioita. Tärkeintä on se, että hoitajalla on mahdollisuus tehdä oma työnsä mahdollisimman hyvin. Se merkitsee sitä, että työkuorma on kohtuullinen, omaan työhön voi vaikuttaa ja esimiestyö on laadukasta. Palkka on toki myös tärkeä asia, mutta se ei ratkaise kaikkea.

Satonen pitää tärkeänä sitä, että alalle pyrkisi lisää ihmisiä.

– Kun hoitajan työn mielekkyys saadaan paranemaan, niin alan houkuttelevuus nuorten keskuudessa vahvistuu, hän toteaa.

Terveydenhuolto tarvitsee Satosen mukaan hoitajia myös ulkomailta.

– Suomi tarvitsee johdonmukaisen ohjelman, jolla ulkomaisia hoitajia koulutetaan Suomen työmarkkinoille. Se tarkoittaa sekä kielen, että suomalaisen hoitokulttuurin oppimista.

Satonen kirjoittaa, että työt on järjestettävä siten, että työntekijöiden aika käytetään mahdollisimman järkevästi.

– Se merkitsee digipalveluiden kehittämistä ja palveluverkon uudistamista. Usein tarvittavat palvelut pitää saada läheltä, mutta harvoin tarvittavan palvelun osaaminen kannattaa keskittää, jolloin erityisosaajien työpanos voidaan parhaiten hyödyntää.

Satonen kertoo kannattavansa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon ehdotusta kansallisesta kriisiryhmästä, jonka tehtävänä olisi kartoittaa ratkaisuja hoitajapulaan. Orpo ehdotti asiaa torstaina Ylen aluevaalitentissä.

– Hoitajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan laaja-alaisesti toimijat puhaltamaan samaan suuntaan. Kyse ei ole vain poliittisesta tahdosta yli puoluerajojen, vaan mukaan tarvitaan myös terveydenhoitoalan työnantajat ja työntekijöiden edustajat, oppilaitokset, digipalveluiden kehittäjät ja kansainvälinen yhteistyö. Iso vastuu jää myös valittaville aluevaltuustoille, Satonen kirjoittaa.