Kansanedustaja ehdottaa perhelääkärimallin kokeilua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauma kehottaa ottamaan mallia muun muassa Tanskasta ja Saksasta, jossa malli on todettu toimivaksi.

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pia Kauma pitää perhelääkärimallia tarpeellisena uudistuksena. Hänen mukaansa sosiaali- ja terveyspalveluissa ihmisen tulisi olla keskiössä hallinnon lisäämisen sijaan.

– Ajatus siitä, että sama lääkäri hoitaisi tietyn perheen terveyttä on erinomainen. Perhelääkärimallissa lääkäri oppii tuntemaan potilaat ja kykenee muodostamaan kokonaiskuvan kaikkien perheenjäsenten terveydestä. Eikä potilaita tarvitsisi enää pompotella vastaanotolta toiselle, Pia Kauma toteaa tiedotteessa.

Nykyjärjestelmän perimmäinen ongelma on Kauman mukaan se, ettei lääkäriin pääse kuin pitkän jonottamisen jälkeen. Ja sitten kun pääsee, vastassa on joka kerta eri lääkäri. Perhelääkärimallissa hoitosuhteet ovat pitkäaikaisia, ja lääkäri tuntee potilaansa ja tämän lähipiirin. Siitä on paljon hyötyä, kansanedustaja huomauttaa.

– Alati vaihtuva lääkäri joutuu tutustumaan potilaaseen aina uudelleen, eikä pysyvää hoitosuhdetta pääse syntymään. Eniten tilanteesta kärsivät ne, joilla on monia eri sairauksia. Usein heitä hoidetaan useissa paikoissa ja eri erikoislääkärien toimesta. Korulauseissa toistettu asiakaskeskeisyys on tosielämästä kaukana.

Sote-uudistuksen veivaaminen hallituskokoonpanosta ja vuodesta toiseen on jättänyt perusterveydenhuollon kehittämisen varjoonsa. Pia Kauman mukaan katse olisi vihdoin käännettävä hallintouskovaisuudesta siihen, miten ihmisten arkea ja hoitoon pääsyä voidaan konkreettisesti parantaa.

– Sote-uudistuksen toimeenpano antaa nyt mahdollisuuden uudistaa palveluita ihmislähtöisesti, ja tässä suhteessa perhelääkärimalli olisi keskeinen keino. Se on osoittautunut toimivaksi muun muassa Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa, Pia Kauma toteaa.

– Ylipäätään nykyhallituksen on sisäistettävä se tosiasia, että hallinto ei hoida ketään vaan palvelut mahdollistavat lääkärit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja muut terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Siis ihmiset ihmisille.

Kauma kehottaa Suomea ottamaan opiksi niistä Euroopan maista, joissa perhelääkärimalli on jo osoittautunut toimivaksi. Hän esittää mallin pilotointia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella sen tullessa voimaan.