Kansanedustaja avautuu: Otan pääministerin inhon nöyränä vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Janne Sankelon mukaan kokoomus jatkaa syksyllä hallituksen haastamista asialinjalla.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo povaa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissa vaikeaa syksyä hallitukselle. Hänen mukaansa kuntavaalien tulos vaikuttaa myös valtakunnan politiikkaan.

Sankelon mukaan vaalit tuottivat ison pettymyksen erityisesti pääministeri Sanna Marinille (sd.).

– Erityisen koville lienee ottanut tappio omassa kotikaupungissa Tampereella. Hallituskauden aikana SDP, vasemmistoliitto ja vihreät ovat muodostaneet oman äänestäjäkuplansa, jossa kannatusta jaetaan keskenään. Se ei riitä SDP:lle ykköspaikkaan ja jatkotappiot häämöttävät horisontissa, hän arvioi.

Kokoomusedustajan mukaan kuntavaalien tulos on hallitukselle ”myrskyvaroitus tulevasta”. Sankelo lupaa, että kuntavaalit voittanut kokoomus jatkaa hallituksen haastamista asialinjalla.

– Kokoomus on pääministeri Sanna Marinille politiikan ykkösinhokki. Se on käynyt selväksi eduskunnassa. Koska tunne on aito ja vilpitön, sitäkin pitää arvostaa. Ei tupata, jos ei tykätä. Otamme tämän faktan kokoomuksessa vastaan nöyrin mielin.

Sankelon arvion mukaan myös muilla hallituspuolueilla on tukala tilanne.

– Ainakin hallituksen punaviherosaston otsarypyt lisääntyvät. Tappion kärsinyt vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoittikin välittömästi, että jos syksyllä ei tule lisää ilmastotoimia, vihreät jättävät hallituksen. Toivottavasti tässä asiassa päästään pian sanoista tekoihin ja tästä hirvittävästä hallituspiinasta eroon.