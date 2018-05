Kansalaispuolue piikittelee: Köyhän asiaa on vaikea muistaa Teslaa ajaessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläisen mielestä Juha Sipilän johtama keskusta on unohtanut pienituloiset ja eläkeläiset.

– Keskusta on unohtanut pienituloiset, tämän päivän köyhät, koska se ei esitä konkreettisia toimia heidän tilanteen korjaamiseksi ja torjuu uudet avaukset. Tämä on täysin vastoin keskustan aiempia linjauksia ja politiikkaa, Sami Kilpeläinen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa tämä kävi ilmi Juha Sipilän suhtautumisesta eduskunnassa pienimpien eläkkeiden nostamiseen.

– Jos eläkkeiden taitetun indeksin ongelmaa ei korjata ja tehdä pysyviä vuosittaisia tasokorotuksia eikä eläketulovähennystä nosteta, pieniä eläketuloja saavien asema heikentyy entisestään kasvavien elinkustannusten vuoksi. Taitettu indeksi on yli 20 vuoden katastrofi, toteaa Kilpeläinen.

Hän veistelee, että ”köyhän asiaa on vaikea muistaa Teslaa ajaessa tai istuessa kuljettajan ajaman Mersun takapenkillä”.

– Tavalliset eläkeläiset eivät voi edes haaveilla vakuutuskuorista, Kilpeläinen piikittelee.

Hänen mukaansa eläkkeiden korotuksen lisäksi kotihoidontuki tai opintoetuudet eivät riitä elämiseen ja siksi kaikki alle 1000 euroa kuukaudessa ansaitsevat, ja aina 1400 euroon kuukaudessa ansaitsevat, tarvitsevat pysyvämmän ratkaisun vuosittaisin tarkasteluin.

– Minua on pyydetty takaisin keskustaan heitoilla ”tule takaisin kotiin” tai ”on kotiinpaluun aika”. Minulle eikä aatteellisille keskustalaisille ole koti puolueessa, joka syytää miljardeja rikkaille erilaisten yksityistämishankkeiden kuten liikennekaaren, taksilupien vapautusten, terveydenhuollon yksityistämisen ja kavereille jaetuin yritystuin, kun samaan aikaan meillä on unohdettu yli miljoona köyhyysrajan alapuolella elävää ihmistä. Erittäin kivulias on ollut lääkekorvausten pienentäminen, Kilpeläinen luettelee.

Kilpeläinen pitää oikean suuntaisena SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen esitystä eläkkeiden korottamisesta.