Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä Saimaalla

Tuoreessa kansalaisaloitteessa esitetään verkkokalastuksen kieltämistä Saimaalla kokonaan saimaannorpan levinneisyysalueilla ympäri vuoden.

Eilen vireillepantu aloite on kerännyt vuorokaudessa yli 19 000 kannatusilmoitusta Kansalaisaloite.fi-palvelussa.

Aloitteen perusteluissa todetaan, että saimaannorppa on norpan alalaji, jota tavataan ainoastaa Suomessa. Saimaanorppa on maailma uhanalaisin hylje ja se on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy on kalapyydyskuolleisuus.

Nykyisen sääntelyn mukainen verkkokalastuskielto kestää 15.4.–30.6. Kesällä 3.7.2019 verkkokalastuksen tultua sallituksi verkkoihin hukkunut muutamassa päivässä jo neljä kuuttia. Vuodesta 2005 verkkoihin on hukkunut jo varmistetusti 72 yksilöä. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan saimaannorpan todellinen kuolleisuus voi olla jopa kolminkertainen havaittuun verrattuna.

Suomen perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Saimaannorppa on osa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden ilmenemistä ja korostaa suomalaisen luonnon ainutlaatuisuutta. Saimaannorpan kulttuurinen merkitys suomalaiselle mökki- ja matkailukulttuurille on huomattava.

Norppaturvallisia kalastustapoja on olemassa, joten aloite ei uhkaa Saimaan alueen kalastamista. Kehittyvät kalastusmenetelmät antavat uusia vaihtoehtoja kalastajille, mutta verkkojen vaarat ovat edelleen huomattavia saimaannorpille.

Kanta-arvion mukaan saimaannorppayksilöitä on noin 400. Uhanalaista lajia on suojeltava, ja siksi verkkokalastus Saimaalla kiellettävä, aloitteessa todetaan.