Kansalaisaloite odottanut käsittelyä jo 716 päivää – ”ruma teko”

Kokoomuksen kansanedustajan Sari Sarkomaan mukaan tänään keskiviikkona on kulunut 716 päivää siitä, kun eduskunnalle luovutettiin kansalaisaloite terapiatakuusta.

– On ruma teko, kun hallituspuolueet ovat eduskunnassa estäneet aloitteen käsittelyn, Sari Sarkomaa kirjoittaa Twitterissä ja vaatii terapiatakuun toteuttamista.

Kokoomus on esittänyt useamman kerran terapiatakuuta koskevan kansalaisaloitteen käsittelyä.

– Hallituspuolueet ovat sen äänestämällä estäneet. Heillä on enemmistö, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan mukaan jarrutus alkoi jo ennen koronaa.

– Kyse on poliittisesta tahdosta. Terapiatakuuta ovat luvanneet kaikki puolueet kannattaa, siksi aloitteen syrjään sysääminen outoa, Sarkomaa toteaa.

Kansalaisaloite on lähetetty eduskuntaan 22.10.2019. Aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi mielenterveyslakiin uusi pykälä terapiatakuusta, jolla nopeutettaisiin mielenterveyspalveluihin pääsyä.

— Sari Sarkomaa (@sarisarkomaa) October 6, 2021