Kansalaisaloite odottanut eduskunnan käsittelyä jo kaksi vuotta – ”Ikävää toimintaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaa ihmettelee, mikseivät hallituspuolueet päästä terapiatakuuta eduskunnan käsittelyyn.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toivoo hallituspuolueilta ”uuden vuoden lupausta”, että nämä antaisivat eduskunnan käsitellä Terapiatakuu-kansalaisaloitetta.

– Käsittelyn estäminen enemmistöllä on ollut poikkeuksellisen ikävä toimintaa varsinkin, kun kaikki puolueet ovat aloitetta kertoneen kannattavansa, kirjoittaa Sarkomaa blogissaan.

Sarkomaa muistuttaa koronapandemian pidentäneen entisestään pitkiä lasten ja nuorten mielenterveyden hoitojonoja. Lasten psykiatriassa ei ole hoitotakuu toteutunut.

– Vastauksena epäinhimilliseen tilanteeseen mielenterveysjärjestöt valmistelivat Terapiatakuu-kansalaisaloitteen, joka tarkoittaa kattavien matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden rakentamista perustasolle ja yhdenvertaista ripeää hoitoon pääsyä. Aloite saapui eduskuntaan lokakuussa 2019 mutta se on edelleen käsittelemättä.

Sarkomaa huomauttaa kokoomuksen eduskuntaryhmän esittäneen toistuvasti kansalaisaloitteen käsittelyä ja terapiatakuun rahoittamismallia vaihtoehtobudjetissaan.

– Hallituspuolueiden edustajat ovat aina esityksemme äänestäneet nurin. Perusteluina on aina ollut se, että asia hoidetaan osana hoitotakuulakia.

Tuore lakiluonnos ei kuitenkaan sisällä terapiatakuuta, mistä mielenterveysjärjestöt ovat olleet järkyttyneitä. Terapiatakuun idea on, että jatkossa harvempi tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, kun oireet hoidettaisiin jo varhaisella terapialla osana perusterveydenhuoltoa.

– Hallitus on toistuvasti vakuuttanut, että hoitotakuulainsäädäntö sisältää Terapiatakuu-kansalaisaloitteen tavoitteet. Hallituksen on syytä avoimesti kertoa, miksi hoitotakuulakiesitys onkin nyt täysin vastoin sitä mitä on luvattu, Sarkomaa penää.