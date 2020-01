Kansainvälisen natsiryhmän johtaja toimii Venäjältä

BBC uutisoi amerikkalaisen uusnatsiryhmä The Basen perustajan Rinaldo Nazzaron, 46, johtavan organisaatiotaan Venäjältä.

”Norman Spear”- ja ”Roman Wolf” -nimillä esiintyvä Nazzaro siirtyi New Yorkista Pietariin vajaat kaksi vuotta sitten. USA:ssa liittovaltion FBI pitää The Basea keskeisenä tehtävänään terrorismin torjunnassa.

Ryhmän jäseniä on viime aikoina jäänyt kiinni ja syytetty lukuisista rikoksista, myös murhasuunnitelmista. FBI:n mukaan kyseessä on rotusotaan ja valkoiseen ylivaltaan pyrkivä väkivaltainen ääriryhmä.

Viime vuonna Nazzaro osallistui Moskovassa Venäjän hallinnon turvanäyttelyyn. Maaliskuun 2019 videossa hän piti yllään Putin-t-paitaa. BBC löysi Nazzaron ja hänen venäläisvaimonsa vaimon nimissä olevasta asunnosta Pietarin keskustasta. He avioituivat New Yorkissa 2012.

