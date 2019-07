Kansainvälinen yhteisö tuomitsee Moskovan poliisiväkivallan

Venäjän sisäisen turvallisuuden viranomaiset ja poliisi pidättivät OVD-Infon tietojen mukaan 1373 henkilöä Moskovan mielenosoituksen yhteydessä. Mielenosoitukseen osallistui arviolta noin 20 000 henkeä. Poliisi hajotti viranomaisten laittomaksi julistaman kokoontumisen väkivalloin, josta Verkkouutiset on uutisoinnut täällä.

Venäjän vuonna 1993 laadittu perustuslaki takaa kokoontumisvapauden, mutta vuonna 2014 voimaan tulleen lain mukaan jopa rauhanomainen yhden hengen protesti on laiton ilman viranomaisten lupaa.

Yhdysvaltain Moskovan-suurlähetystön edustaja Andrea Kalan tuomitsi Venäjän viranomaisten väkivallan mielenosoittajia vastaan.

– Yli 1000 rauhallisen mielenosoittajan pidättäminen Venäjällä ja suhteettoman poliisivoiman käyttö heikentää kansalaisten oikeutta osallistua demokraattiseen prosessiin. Vapaat vaalit & rauhallinen kokoontuminen ovat taattuja Venäjän perustuslaissa ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, Kalan twiittasi.

Euroopan Unionin ulko- ja turvallisuusasioiden edustaja Maja Kocijančič julkaisi tiedotteen, jossa vaadittiin Venäjää noudattamaan ETYKissä ja muissa kansainvälisissä sopimuksissa hyväksymiään sitoumuksia.

– Nämä pidätykset ja suhteettoman voiman käyttö rauhallisia mielenosoittajia vastaan, yhdistettynä viime päivinä oppositiopoliitikkoihin kohdistuneihin pidätyksiin ja ratsioihin, heikentävät vakavasti perustavanlaatuista ilmaisun-, järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta. Nämä perustuvanlaatuiset oikeudet on taattu Venäjän perustuslaista ja me odotamme, että niitä myös suojellaan, lausutaan tiedotteessa.

Lisäksi Amnesty International on ilmaissut tuomitsevansa ”poliisin mielivaltaisen voimankäytön, jossa mielenosoittajia hakattiin pampuin ja lyötiin maahan”.

– Venäjän viranomaiset saavuttivat uuden pohjakosketuksen soveltaessaan sotatilan kaltaisia turvallisuustoimenpiteitä luvatonta mielenosoitusta vastaan, tukkiessaan Moskovan päätiet ja sulkiessaan liiketiloja jo etukäteen, vaikka tiedossa ei ollut mitään vakavasti otettavaa väkivallan mahdollisuutta mielenosoittajien taholta. Internet-yhteyttä rajoitettiin kaupungin keskustassa koko päivän ajan. Pyrkimykset oppositioäänten murskaamiseen saavuttivat absurdit mittasuhteet, kun protestijohtajia pidätettiin etukäteen ennen kuin nämä olivat edes poistuneet kodistaan, sanoi Lontoossa sijaitsevan Amnestyn Venäjän-osaston johtaja Natalia Zviagina.

Detention of over 1000 peaceful protestors in #Russia and use of disproportionate police force undermine rights of citizens to participate in the democratic process.

Free elections & peaceful assembly are guaranteed in the🇷🇺constitution and Universal Declaration of Human Rights.

— Andrea Kalan (@USEmbRuPress) July 28, 2019