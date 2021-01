Kansainvälinen saitti: Suomen matka rokotussuojaan kestää kolme vuotta

Nettisivuston mukaan matka koronasta kärsien on yhä pitkä.

Time To Herd -nettisivut kertovat, miten kauan valtioilta kestää saavuttaa koronan lauma- tai rokotusimmuniteetti nykyisellä rokotusvauhdilla.

Tällä hetkellä sivusto toteaa Suomella olevan jäljellä 1111 vuorokautta siihen, että 70 prosenttia väestöstämme on rokotettu.

Tämä tarkoittaa noin kolmea vuotta.

Kun Verkkouutiset kertoi sivustosta ensi kerran kaksi viikkoa sitten, se näytti Suomen matkan pituudeksi 5097 vuorokautta eli noin 14 vuotta.

THL:n rekisteritiedon mukaan Suomessa on annettu nyt 110 651 rokotusta. Our World In Data -tietoja käyttävän Time To Herdin tiedot eivät ole aivan yhtä ajan tasalla.

Maailman rokotusykkösellä Israelilla on sivuston mukaan 70 prosentin tavoitteeseen matkaa 56 vuorokautta.

Britannialla on sivuston mukaan tavoitteeseen matkaa 261 vuorokautta.

Yksinkertainen Politicon laskelma kuinka paljon aikusväestöstä olisi nykytahdilla rokotettu syyskuun loppupuoleen mennessä EU-maissa. Laskelmassa Suomen nykytahti (nähtävästi) vajaat 7 000/päivä. 70%:n tasoon vaadittaisiin 25 000 rokotetta/päivä. Lähde: Politico. pic.twitter.com/1BTz0f6U1F — Risto Murto (@RistoMurto) January 24, 2021