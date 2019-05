Kansainvälinen raportti: Yksityisissä ja julkisissa vanhusten palveluissa ei eroja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eri rahoitusmalleistakaan ei voi tehdä selkeitä johtopäätöksiä.

Tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaation BDO:n raportin mukaan yksityisesti ja julkisesti tuotettujen palvelujen erot ovat pieniä.

BDO:n New Perspectives on Elderly Care -raportti on laadittu OECD:n tutkimustulosten ja BDO:n kansainvälisten asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Siinä tarkastellaan ikääntyvien sosiaali-, terveys- ja hoitopalveluja 10 maassa eli Belgiassa, Bulgariassa, Tanskassa, Saksassa, Liettuassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Norjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Tutkimusten mukaan julkisten ja yksityisten terveys- ja hoivapalvelujen välillä ei ole suurta eroa, BDO kertoo tiedotteessaan. Esimerkiksi Benelux-maiden kohdalla palveluntuotannon toimintatavat ovat hyvin samanlaisia, vaikka valtioiden viralliset säännökset ovat keskenään erilaisia.

Maissa on kokeiltu erilaisia rahoitusmalleja, mutta mitään selkeitä johtopäätöksiä niistä ei olla voitu tehdä. Rahoitusmallilla ei BDO:n mukaam näissä tapauksissa vaikuta olevan yhteyttä hoidon kohtuuhintaisuuteen.