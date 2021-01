Kansainvälinen laskuri: Suomella kestää rokotussuojaan 14 vuotta

Nettisivusto mittaa eri maiden edessä olevaa koronaurakkaa.

Our World In Data -tietoja käyttävä Time To Herd -nettisivusto kertoo tuoreiden numeroiden valossa, kuinka kauan maailman eri valtioilta kestää saavuttaa koronan lauma- tai rokotusimmuniteetti nykyisellä rokotustahdilla.

Tiistaina sivusto totesi Suomen väestöstä rokotetun 0,129 prosenttia, 0,027 prosentin tulevan rokotetuksi päivittäin ja Suomella olevan jäljellä 5097 vuorokautta siihen että 70 prosenttia väestöstämme on rokotettu.

Tämä tarkoittaa noin 14 vuotta.

THL:n mukaan Suomessa on annettu nyt 50000 rokotusta. THL:n Hanna Nohynek on luvannut, että Suomi rokottaa tällä viikolla kaksi kertaa nopeammin – joka voisi tarkoittaa, että Suomella kestäisi suojan saavuttamiseen seitsemän vuotta.

Maailman rokotusykkösellä Israelilla on sivuston mukaan 70 prosentin tavoitteeseen matkaa 148 vuorokautta.

Tanskalla on sivuston mukaan tavoitteeseen matkaa 882 vuorokautta.

USA:lla on sivuston mukaan tavoitteeseen matkaa 711 vuorokautta.

Joint EU procurement was a success; now we need to speed up production and deliveries. #eu #COVIDVaccination @valtioneuvosto @Ulkoministerio Finnish PM calls on Commission to speed up vaccine distribution https://t.co/sYU9BW4xO7 — Jari Luoto (@jariPLuoto) January 12, 2021

All people living in care homes in Denmark have now been vaccinated. Vaccination started on 27 December. #COVID19 #eudk — Ole Ryborg (@OleRyborg) January 8, 2021

Israel: 1.9 million vaccinated (~22% pop.) ~72% of all 60+ years old ~80% of all 70+ years old Curve of relative number of 60+ years old out of critically ill started bending, but such fluctuations occurred before, so too early to tell. It’s now 2 weeks since 20% of 60+ vac. pic.twitter.com/KP2EIVn1Pt — Eran Segal (@segal_eran) January 12, 2021