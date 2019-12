Kansainvälinen ilmastokokous alkaa huomenna

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi COP 25 alkaa huomenna Madridissa. Konferenssi kestää 13. joulukuuta 2019 asti.

Kokous oli alun perin tarkoitus järjestää Chilessä, mutta maassa levinneiden levottomuuksien vuoksi kokouksen pitopaikka siirrettiin Espanjan pääkaupunkiin Madridiin.

Poikkeuksellisesta siirrosta huolimatta Chile on konferenssin puheenjohtajamaa. Konferenssin presidentiksi on nimitetty Chilen ympäristöministeri Carolina Schmidt Zaldivar.

As the global #ClimateEmergency intensifies and greenhouse gas emissions continue to grow, governments will gather in Madrid next week for #COP25 to take the next crucial steps in the @UN climate change process. Press Release >> https://t.co/X9wytuB2i1 pic.twitter.com/7f8OVl4K3i

— UN Climate Change (@UNFCCC) November 29, 2019