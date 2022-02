Kansanedustaja: Hallitus ylläpitää kireää työn verotusta tietoisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mukaan kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkevennykset auttaisivat selviytymään arjen kustannuksista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaava, kansanedustaja Matias Marttinen vaatii hallitukselta työn verotuksen keventämistä.

Marttinen piti kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron energian ja polttoaineiden hintoja koskevassa välikysymyskeskustelussa eduskunnassa.

– On hallitukselta tietoinen valinta ylläpitää korkeaa kokonaisveroastetta ja kireää työn verotusta. Vasemmistohallituksen kaudella ihmisten verotusta on edelleen kiristetty yli 500 miljoonalla eurolla. Tämän suomalaiset tuntevat nahoissaan. Onko maamme vasemmistohallitus viimein valmis myöntämään, että ihmisten verotaakkaa on välttämätöntä keventää, Matias Marttinen kysyi.

Hänen mukaansa kokoomus ei ole puolue, joka vain etsii ongelmia, vaan esittää ratkaisuja.

Marttinen muistutti, että kokoomus julkaisi viime viikolla seitsemänkohtaisen toimenpidelistan, jolla voidaan parantaa suomalaisten mahdollisuuksia selviytyä kasvavista sähkölaskuista ja polttoainekustannuksista.

Kokoomuksen keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa ansiotuloverotuksen keventäminen, työmatkavähennyksen laajentaminen sekä sähkön hintapiikkien tasoittaminen alentamalla kotitalouksien sähköveroa väliaikaisesti talvikuukausiksi.

– Kokoomus keventäisi palkansaajien, yrittäjien ja eläkeläisten verotusta 800 miljoonalla eurolla. Kaikille tuloluokille kohdistuvat veronkevennykset ovat suora keino vahvistaa suomalaisten edellytyksiä selvitä arjen kustannuksista. Rahoituksen tälle olemme esittäneet vaihtoehtobudjetissamme, Marttinen sanoi.

Hänen mukaansa nopeiden toimenpiteiden lisäksi olisi “katsottava hintapiikkien taakse”. Kokoomus on vaatinut toimia, joilla Suomen riippuvuutta tuontienergiasta ja fossiilisista polttoaineista voitaisiin vähentää.

– Tarvitsemme lisää kotimaisia fossiilivapaan energian, kuten ydinvoiman, investointeja. Tämä on välttämätöntä, jotta yllättäviltä hinnannousuilta vältytään jatkossa. Suomen on oltava edelläkävijä pienydinvoiman käyttöönotossa, Marttinen sanoi.