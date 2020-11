Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ei enää riitä, että rajoituksia noudatetaan tyydyttävästi.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan piittaamattomuudesta koronavirusta kohtaan tulisi alkaa puhua suoraan.

Hän kommentoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entisen toimitusjohtajan Aki Lindénin (sd.) Twitterissä jakamaa päivitystä. Lindén päivitti aiemmin lauantaina olevansa pöyristynyt siitä, kuinka huonosti ihmiset huolehtivat itsensä ja toisten turvallisuudesta, unohtavat turvavälit ja ovat Helsingissä sankoin joukoin liikkeessä jylläävästä virusepidemiasta huolimatta.

Netissä on levinnyt muun muassa kuvia, joissa kymmeniä ihmisiä on kokoontunut vieri viereen osoittamaan mieltään ilman maskeja.

– Näkymä ja kokemus pääkaupungista 28.11. klo 14: ihmisiä liikkeellä paljon enemmän – ja nuoriso erityisesti ryhminä – kuin keväällä vaikka koronatilanne on nyt pahempi ja vuodenaika hankalampi. Mikä ihmisiä riivaa? #valmiuslaki rajoituksia tässä tarvitaan, Aki Lindén tviittasi lauantaina.

Pauli Kiuru huomauttaa, että jo keväästä asti ihmisiä on kehuttu rajoitusten noudattamisesta. Hänen mukaansa on selvää, että hygienian, kokoontumisrajoitusten ja turvavälien laiminlyöntejä on silti ollut.

– Maaliskuusta lähtien on kiitelty, että suomalaiset ovat noudattaneet ohjeita erinomaisesti. Jokainen tietää, että totuus on jossain tyydyttävän ja hyvän välillä. Tyydyttävä ei nyt riitä, Pauli Kiuru sanoo.

– Kansaa ei pidä kosiskella – totuus pitää kertoa.

Suomessa on todettu viimeisen kahden viikon aikana yli 5000 koronavirustartuntaa. Se on noin 2000 enemmän kuin edeltävänä kahtena viikkona.

Suurin osa tartunnoista keskittyy Uudellemaalle. Etenkin Vantaalla tilannetta on kuvattu jo kriittiseksi.

