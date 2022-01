Mielenosoituksissa Kazakstanissa on kansanedustajan mukaan kyse muustakin kuin nestekaasun hinnasta.

Kansalaiset ovat lähteneet Kazakstanissa kaduille vaatimaan vapautta, arvioi kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.

– Kazakstanin mielenosoituksissa ei kuitenkaan ollut lopulta kyse nestekaasun hinnasta. Se oli vain asia, joka aukaisi ketsuppipullon korkin. Kansa nousi koko maan järjestelmää vastaan ja vaati demokratiaa, Satonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Kazakstan on Satosen mukaan vauras maa, jossa asuu köyhä kansa.

– Satumaiset öljyrikkaudet ovat menneet harvojen ja valittujen hyväksi. Kazakstan on yhden johtajan ja yhden puolueen maa, jossa johto on yksissä käsissä ja oppositiota ei käytännössä ole. Kazakstan on hyvin korruptoitunut ja sukulaisten suosiminen on yleistä, hän kirjoittaa.

Kansan mitta on Satosen mukaan nyt täysi. Hän vertaa Kazakstanin mielenosoituksia Ukrainan Maidanin aukion tapahtumiin, Valko-Venäjän ja Hong Kongin mielenosoituksiin ja Aleksei Navalnyin kannattajien järjestämiin mielenosoituksiin Venäjällä.

Kazakstanissa mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen yhteenotoissa on kuollut kymmeniä ihmisiä ja satoja on pidätetty. Venäjän ja muiden Kansallisen turvallisuusjärjestön jäsenvaltioiden joukot saapuivat sunnuntaina Kazakstaniin maan johdon pyynnöstä.

Satosen mukaan mielenosoituksia voidaan autoritäärisissä maissa pitää asevoimin kurissa vain aikansa.

– Aseilla ei kuitenkaan voida kukistaa kansalaisten pyrkimystä parempaan elämään. Autoritäärisissä maissa elävät ovat läpeensä kyllästyneitä köyhyyteen, korruptioon ja valtaviin tuloeroihin. He haluavat demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa, hän toteaa.

Mielenosoitukset alkoivat viime sunnuntaina Länsi-Kazakstanissa ja ovat levinneet nopeasti koko maahan.