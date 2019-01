Kansa haluaa veroalea, perustuloa ja ulkomaista työvoimaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työelämän tasa-arvo nousi esiin teemana, joka kaipaa suomalaisten mielestä selvästi parannusta.

Perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen miesten ja naisten kesken liittyvä uudistus on ollut esillä jo tällä vaalikaudella. Suomalaisten kanta näyttäisi olevan selvä. Työelämämedia Duunitorin teettämässä kyselyssä perhevapaat pitäisi yli 2,5 miljoonan suomalaisen mielestä jakaa tasaisemmin, sillä 63 prosenttia on samaa mieltä väitteen kanssa.

Myös muut tasa-arvoon liittyvät teemat nousivat esiin kyselyssä. Suomalaiset esimerkiksi näkevät alojen jakautumisen mies- ja naisvaltaisiin tasa-arvon näkökulmasta suurimpana ongelmana (62 %).

Työelämän joustot nousivatkin tutkimuksessa isosti esiin. Yli 2,2 miljoonaa suomalaista on sitä mieltä, että työntekijän on saatava nykyistä vapaammin päättää, missä ja milloin tekee työnsä.

Tuore aktiivimalli sai kansalaisilta kyytiä, sillä 54 prosenttia oli eri mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan aktiivimalli on hyvä käytäntö. Vastaajista 39 prosenttia oli samaa mieltä väitteen kanssa. Näin siitäkin huolimatta, että 53 prosenttia on sitä mieltä, että Suomessa on liian houkuttelevaa olla työtön.

Kyselyn mukaan suomalaiset katsovat, että aika on vihdoin kypsä perustulolle. Enemmistö eli 56 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että perustulo tulisi ottaa käyttöön kaikille. Sopivana määränä pidettiin 500–1000 euroa.

Myös ansiotulojen verotuksen keventäminen keräsi kannatusta, sillä 67 prosenttia eli yli 2,6 miljoonaa suomalaista oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Kaikista väestöryhmistä suurin osa oli ansiotulojen verotuksen keventämisen kannalla.

Niukka enemmistö kansasta (52 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä) oli sitä mieltä, että tarvitsemme lisää ulkomaista työvoimaa. Vastaajista 38 prosenttia taas oli eri mieltä väitteen kanssa. Vanhemmat, eli yli 65-vuotiaat, kokivat ulkomaisen työvoiman tarpeen nuoria tärkeämmäksi. Alle 25-vuotiaat ja 45–54-vuotiaat suhtautuivat ulkomaisen työvoiman lisäämiseen kaikista kriittisimmin.

Tutkimus tehtiin pohjatyönä Duunitorin työelämän kysymyksiin keskittyvään vaalikoneeseen, joka avautui ehdokkaille 24.1.2019. Kantar TNS:n tammikuun alussa toteuttama kyselytutkimus edustaa suomalaista 18–74-vuotiasta väestöä. Kyselyyn vastasi 1 017 suomalaista 4.–10.1.2019 välisenä aikana. Kyselyn virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.