”Kannan suojavarusteista kyllä kovaa huolta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri sanoi eduskunnalle miettivänsä päivittäin, voisiko johtaa paremmin.

Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona pääministerin ilmoituksesta koronakriisin hoidosta.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtmanin mukaan terveydenhuollon kapasiteetin turvaamisessa ja riskiryhmien suojaamisessa ”on selvästi onnistuttu”.

Lindtmanin mukaan ulkomailla ihmetellään, eikö Suomessa ollakaan tyytyväisiä.

– Ehkä maailman paras tautitilanne, ja silti koko ajan vaaditaan jonkun päättäjän eroa, Antti Lindtman kuvaili.

Keskustan Anu Vehviläisen mukaan hallitus on toiminut ”määrätietoisesti ja myös nöyrästi”. Hän toivoi pohdittavan 70 vuoden ikärajan välttämättömyyttä rajoituksissa ja kaipasi siihen yksilöllisiä ratkaisuja.

SDP:n Maria Guzenina huomautti, että 84 prosenttia kansasta on tyytyväisiä pääministerin toimintaan vaikeassa tilanteessa.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan myös kriisin jatkovaiheessa on hyvät edellytykset menestyä, mutta ”nyt vasta alkaa todella hankala vaihe”.

Hänen mukaansa koneiston pitää toimia ja on löydettävä resepti, jolla minimoidaan sosiaaliset ja taloudelliset vahingot. ”Kannustuksen sanoina hallitukselle” Häkkänen totesi:

– Tilannekuvan pitää olla selkeä. Siitä on perustuslakivaliokunta huomauttanut viime viikkoina. Pitää toimia suunnitelmallisesti niin, että suunnitelma on kaikkien nähtävissä, kirjallisesti, ei vain jonkun päässä. Pitää johtaa koko yhteiskuntaa, jossa yritykset, tiedeyhteisö ja järjestöt ovat mukana hakemassa ratkaisuja. Ei vain valtionhallinnon siilossa, Antti Häkkänen sanoi.

– Ongelmat pitää tunnistaa ennakkoon, ei jälkikäteen. Ja pitää myös oppia nopeammin.

Asteittain

hallitusti

Antti Häkkäsen mukaan Suomen etu on, että olemme epidemiassa pari viikkoa muuta Eurooppaa myöhässä, joten ”sieltä pitää nopeasti oppia muilta mailta”.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tavoite ”on ollut ja on yhä estää taudin etenemistä, turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä”.

– Nyt me pyrimme siihen, että voisimme avata näitä rajoitustoimenpiteitä asteittain ja hyvin hallitusti, ja siirtyä jälleen kohti tavanomaista elämää, Sanna Marin totesi.

– Tämä ei varmasti ole kokonaan mahdollista. Joudumme oppimaan elämään tämän viruksen kanssa, mutta sitä kohti on kuitenkin hyvä kulkea.

Strategiamuutoksen osana on Marinin mukaan ”ehdottoman tärkeää nyt saada tämä suojavarustekokonaisuus hallintaan”.

– Tämä on haaste. Kansainvälinen markkina on haastava, ei vain Suomelle vaan myös muille maille. Me tarvitsemme kotimaista tuotantoa, ja tämän eteen teemme kovasti töitä, Sanna Marin sanoi.

– Mutta ratkaisuja etsitään ja tämä pitää saada kuntoon. Kannan tästä suojavarustetilanteesta, ja niistä määristä joita me tulemme tarvitsemaan, kyllä kovaa huolta. Ja siihen hallitus etsii aktiivisesti ratkaisuja.

Virheitä myöntänyt Marin vastasi Häkkäselle viittaamalla Martti Hetemäen työryhmään, joka tekee 1.5. mennessä suunnitelman rajoitusten avaamisesta.

Johtaminen

ei kunnossa

– Kun (sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa) Pekonen Pekonen asetti virkamiehensä tutkimaan, miksi ministeri — siis Pekonen itse — ei tiedä vastuitaan koronaepidemiasta selviämisen kannalta elintärkeissä asioissa, oli se merkki, että johtaminen ei ole kunnossa. Se oli merkki, että vielä ei oltu otettu opiksi, kokoomuksen Sari Sarkomaa sanoi.

– Kun koko Suomi huusi suojavarustepulaa ja hoitajat joutuivat käyttämään jopa jätesäkkiä suojaimenaan, niin olisi odottanut, että suojainten hankinta olisi ollut todellakin ministerin keskeisenä huomion keskipisteenä, kun työtä teette, myös tuo EU:n yhteishankinta mukaan lukien.

– Mutta näin ei ollut. Ministeri Pekonen ei edes tiennyt vastaavansa asiasta. Eikä edes siinä selvityksessä, jonka te teetitte virkamiehellä, löytynyt yhtään tästä virheestä vastuussa olevaa henkilöä, vaikka asia on päivänselvä: ministeri vastaa.

Työministeri Tuula Haataisen (sd.) mukaan ei kannata perata jokaista hallitusta 20 vuotta taaksepäin siitä, onko tehty oikein tai väärin.

– Tämä mikä on tapahtunut, tätä ei ole osannut odottaa kukaan. On tiedetty että pandemia on mahdollinen, mutta ne ovat aina perustuneet siihen, että joku osa yhteiskunnasta lamautuu tai alue maapallolla. Tällaista maailmanlaajuista tilannetta kukaan ei varmasti ole osannut ennustaa. Jos olisi, minä uskon että Suomi olisi varautunut siihen, Tuula Haatainen sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan ministerien on tunnistettava omat vastuualueensa, ”ei voi katsoa toista ministeriä”. Hän toivoi hallituksen tarttuvan jo huomenna muun muassa testausasiaan.

”Mietin

päivittäin”

Pääministeri Sanna Marin vakuutti, että hallitus on etsinyt ratkaisuja ongelmiin.

– Mutta ennen kuin ne ratkaisut ovat valmiita, ei tilanne ole toivottavaa. (Suojavarusteiden) tuotantolinjat eivät lennä tänne, vaikka puhuisimme niistä joka päivä.

Loppupuheenvuorossaan Marin totesi, että ”voin myös kertoa, että mietin päivittäin sitä, voisiko tätä kokonaisuutta johtaa paremmin”.

– Voisinko itse toimia paremmin, miten voisin muuttaa omaa toimintaani niin, että entistä paremmin saisimme tämän tilanteen hallintaan, ja entistä vähemmän aiheuttaisimme ihmisille kärsimystä.

– Kun olen kertonut joitakin kertoja, että mistä virheet tai ongelmat ovat johtuneet, niin aika usein nämä kertomukset on leimattu selittelyksi tai syyttelyksi jotakin kohtaan.