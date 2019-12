Kannabiskauppa pieleen Kanadassa: Lakia rikotaan edelleen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käyttäjistä 75 prosenttia ostaa kannabiksen edelleen laittomasti, vaikka laillistamisesta on yli vuosi.

Kanada laillisti kannabiksen myynnin viime vuoden lokakuussa, mutta maan tilastokeskuksen arvion mukaan edelleen noin 75 prosenttia käyttäjistä ottaa kannabiksen laittomista lähteistä, uutisoi BBC.

Yksi keskeisistä syistä kannabiksen myynnin laillistamiseen oli halu vähentää pimeää kannabiskauppaa.

Intoa laillisen kannabiksen käyttöön vähentää kuitenkin heikko saatavuus ja korkea hinta, sanoo Robin Ellis, kannabista jälleenmyyvän yhtiön perustaja ja laillistamisen puolustaja.

– Laillisia kauppoja kohtaan on vahva vastustus siksi, että kannabis on siellä kalliimpaa eikä kauppoja ole riittävästi. Kaupat eivät ole lähellä, joten ihmiset käyvät kauppaa paikallisen välittäjänsä kanssa kuten tähänkin asti, Ellis sanoo.

Esimerkiksi Torontossa oli vuonna 2019 vain viisi jälleenmyyjää, jotka kaikki sijaitsivat kantakaupungissa. Samalla laillisen kannabiksen hinta nousi kesällä yli kymmeneen dollariin grammalta, kun sitä on laittomasti saatavilla vajaalla kuudella dollarilla.

Kannabiksen tukkuhintoja seuraavan New Leaf Data Servicen toimitusjohtaja Jonathan Rubin sanoo, että kaupankäynnin alku laillisella kannabiksella on sujunut tahmeasti.

Tukkuhinnat ovat laskeneet 17 prosenttia siitä, kun New Leaf Data alkoi seurata markkinaa. Se on tarkoittanut tuottajille heikompaa katetta. Myynti on hidastunut myös Kanadan tilastokeskuksen mukaan.

– Emme ole saaneet odotettua kasvua myynnissä ja tuotossa.

– En halua sanoa sitä epäonnistumiseksi, mutta alalla varmasti on turhautumista, Rubin sanoo.