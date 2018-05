Kandista ei automaattia maisteriopintoihin – Libera ravistelisi koulutusta

Ajatushautomon toiminnanjohtajan mukaan Suomi jäi korkeakoulujen osalta eurooppalaisesta kehityksestä.

Ajatushautomo Libera julkaisi torstaina pamfletin, joka tarjoaa ehdotuksia Suomen korkeakoulujärjestelmän korjaamiseksi.

Kyseessä on viisiosainen korkeakoulujärjestelmän uudistus:

1. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisestä jaottelusta eli duaalimallista on luovuttava.

2. Kandidaatin ja maisterin tutkinnot on erotettava toisistaan. Maisteriopintoihin on haettava erikseen, eikä kandidaatin tutkinnon suorittaminen automaattisesti oikeuttaisi opiskelupaikkaan maisteriohjelmassa.

3. Korkeakouluverkostoa pitää harventaa.

4. Maisteriopinnoista pitää voida periä omasvastuuosuus.

5. Pääsykokeet on lopetettava.

– Tämä kuitenkin edellyttää sekä Bolognan julistuksen alkuperäisten suositusten täytäntöönpanoa että uusia toimenpiteitä, toteaa Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen Paljon opittavaa – kuinka korjata Suomen korkeakoulutus -pamfletin esipuheessa.

29 Euroopan maata allekirjoitti Bolognan julistuksen vuonna 1999. Sen myötä tavoitteeksi otettiin opiskelijoiden, opettajien ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen instituutioiden ja maiden välillä. Tavoitteeseen pääsemiseksi jäsenmaat päättivät yhtenäistää toisistaan poikkeavat korkeakoulujärjestelmät.

– Suomessa on totuttu ajattelemaan, että maamme on mallioppilas eurooppalaisten säännösten ja toimintasuositusten toteuttamisessa. Siksi on erityisen yllättävää huomata, että korkeakoulujen osalta Suomi on jättäytynyt jälkeen eurooppalaisesta kehityksestä.

Varsinkin kandin ja maisterin tutkinnon erottaminen toisistaan on Kiesiläisen mukaan erittäin tärkeä ehdotus.

Bolognan julistus edellyttää, että yliopistotutkinnot jaetaan kahteen osaan: 3–4-vuotiseen alempaan tutkintoon ja 2-vuotiseen ylempään tutkintoon. Suomessa tutkinnot nimettiin kandidaatin ja maisterin tutkinnoiksi.

Bolognan julistukseen nojaavan eurooppalaisen ohjeistuksen tarkoitus oli lisätä oppilaiden liikkuvuutta yliopistojen ja maiden välillä. Ajatuksena oli, että yhteneväisten kandidaatin tutkintojen perusteella olisi helpompaa hakea toisessa yliopistossa suoritettavaan maisterin tutkintoon. Korkeakoulujen välinen liikkuvuus lisää kilpailua sekä oppilaiden että instituutioiden välillä ja kannustaa molempia parempiin suorituksiin.

– Suomessa tämä hyvä tavoite on onnistuttu torppaamaan. Kandidaatin tutkinto on jäänyt pelkäksi muodollisuudeksi, eikä siitä ole tullut itsenäistä tutkintoa. Suomessa lähes kaikki yliopistojen opiskelupaikat myönnetään edelleen maisterin tutkintoon johtavaan 3+2-vuotiseen ohjelmaan.

– Opiskelijat etenevät automaattisesti maisteriopintoihin, eivätkä maisteriopinnot edes edellytä sitä, että kandidaatin tutkinto olisi valmis. Maisterivaiheen opinnot on siis mahdollista aloittaa, vaikka alempi tutkinto olisi vielä kesken. Kansainvälisessä vertailussa käytäntö on varsin poikkeuksellinen.

Oman koulun oppilaat

Kiesiläinen korostaa, että Suomessa lähes kaikki paikat maisteriopintoihin varataan oman koulun oppilaille

– Muualla maailmassa maisteriohjelmiin haetaan erikseen, ja kaikki hakijat ovat samalla viivalla riippumatta siitä, ovatko he tehneet kandidaatin tutkinnon samassa vai toisessa yliopistossa.

– Esimerkiksi Iso-Britanniassa opinto-oikeus myönnetään vain kandidaatin tutkintoon. Sen suoritettuaan opiskelijat harvoin jatkavat opintojaan samassa yliopistossa. Käytännössä ainoat opintosuunnat, joissa opinto-oikeus myönnetään suoraan ylempään tutkintoon, ovat lääketiede ja eräät erikoistuneet tekniset alat.

Kiesiläisen mielestä suomalainen tapa jakaa maisterivaiheen opiskelupaikat oman yliopiston kandidaateille pitäisi lopettaa. Tällä uudistuksella olisi neljä hyvää vaikutusta:

• Uudistuksen myötä useammat siirtyisivät työelämään kandidaatin tutkinnolla.

• Uudistus palkitsisi opiskelijoita panostamisesta kandidaattivaiheen 13 opintoihin. Siten parhaiten opinnoissa menestyneillä olisi myös parhaat edellytykset päästä halutuimpiin maisteriohjelmiin.

• Uudistus mahdollistaisi maisterivaiheen opiskelupaikkojen kohdentamisen niille opiskelijoille, joilla on opintoihin parhaat edellytykset.

• Uudistus lyhentäisi valmistumisaikoja, kun opintojen eteneminen normaalissa, tutkinnon laajuuden mukaisessa ajassa yleistyisi.

Yliopistojen välillä haluttavuuseroja

Suomalaisten yliopistojen välillä on opiskelijoiden näkökulmasta selkeitä haluttavuuseroja. Yleisradio teki vuonna 2014 vertailun, joka perustui Tilastokeskuksen keräämiin tietoihin.

Vertailun mukaan esimerkiksi Helsingin yliopistosta valmistuvat oikeustieteen maisterit tienaavat keskimäärin enemmän kuin maamme muista korkeakouluista valmistuvat oikeustieteen maisterit.

– Perustellusti voidaan sanoa, että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan maisteriohjelma on alallaan Suomen halutuin.

Kiesiläisen mukaan nykyisen mallin mukaisesti Helsingin yliopiston kandidaatin tutkinnon heikolla keskiarvolla suorittanut opiskelija saa automaattisesti opiskelupaikan Suomen halutuimmasta maisteriohjelmasta.

Muissa yliopistoissa oikeustieteen alemman tutkinnon suorittaneet voivat hakea yhteensä kymmentä paikkaa, jotka on varattu Helsingin yliopiston ulkopuolelta tuleville.

– Koska yliopiston vaihto astetta parempaan opinahjoon on tehty niin vaikeaksi ja maisteripaikka omassa yliopistossa on jo varma, miksi opiskelija panostaisi alempaan, kandidaatin tutkintoon?

– Paljon reilumpaa ja kannustavampaa opiskelijoille olisi, jos kaikki oikeustieteellisen maisterivaiheen paikat jaettaisiin yhteishaun perusteella. Näin parhaat ohjelmat saisivat parhaat opiskelijat. Opiskelijoilla olisi motivaatiota suorittaa opintonsa huolellisesti alusta loppuun, kun hyvästä opintomenestyksestä palkittaisiin mahdollisuudella valita ensimmäisten joukossa, missä jatkaa opintojaan.

Tällä hetkellä korkeakoulun vaihtaminen kandidaatin ja maisterin tutkinnon välissä on Kiesiläisen mukaan niin vaikeaa, että parhaiden yliopistojen kandiohjelmiin kannattaa pyrkiä, vaikka opinnot olisi jo aloittanut muualla ja parempaan korkeakouluun päästessä ne joutuisi aloittamaan alusta.