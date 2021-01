Kanarialle lentäneelle kohujohtajalle lähes 30000 euron lomarahat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eronnut Ruotsin valmiusviraston johtaja lomaili Las Palmasissa myös syksyllä mutta ei käyttänyt lomapäiviään.

Ruotsin vallanpitäjät ovat joutuneet vuodenvaihteessa kohun keskelle koronavirusohjeitten vastaisen käytöksensä vuoksi. Myrskyn silmään on joutunut poliitikkoja pääministeri Stefan Löfveniä (sd.) myöten.

Välipäivinä uutisoitiin, että turvallisuus- ja valmiusvirasto MSB:n johtaja Dan Eliassonin vietti joulua perheensä kanssa Kanariansaarilla. Eliasson erosi MSB:n johdosta kohun seurauksena.

Ruotsin hallitus ja terveysviranomaiset ovat kehottaneet painokkaasti kansalaisia olemaan matkustamatta ulkomaille muuta kuin aivan välttämättömässä pakkotilanteessa.

Dagens Nyheter on kertonut Eliassonin matkustaneen Las Palmasiin myös marraskuussa. Nyt DN kertoo, että Eliasson ei käyttänyt marraskuiseen lomamatkaansa lomapäiviään eikä nimittänyt sijaista matkansa ajaksi. Eronsa yhteydessä hän saa lähes 300 000 kruunua eli lähes 30 000 euroa lomarahoja vuoden aikana pitämättömistä lomapäivistä.

Eliassonilla on MSB:ssä kertynyt 36 pitämätöntä lomapäivää. Hänen kuukausipalkkansa on 165 500 kruunua eli lähes 16 500 euroa. Hän oli kesällä lomalla viisi viikkoa, mutta teki tuona aikana myös töitä.

− Yleisesti voidaan todeta, että ei ole epätavallista, että virastojohtajan on käytettävä loma- ja pyhäpäiviä työntekoon. He voivat kompensoida sitä olemalla vapaalla muina päivinä. Pandemian takia töitä on tehtävä usein vaikkapa kotoa tai loma-asunnolta käsin, MSB:n lehdistösihteeri Josefin Morge kommentoi DN:lle.