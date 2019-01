Kanadan Pekingin-lähettiläälle potkut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Justin Trudeau ilmoitti erottavansa maan Kiinan-suurlähettilään.

Kiinan ja Kanadan suhteet ovat olleet erittäin jännittyneet sen jälkeen, kun Kanada pidätti Yhdysvaltojen pyynnöstä elektronikkajätti Huawein talousjohtajan Meng Wanzhoun jota epäillään Iran-pakotteiden kiertämisestä.

Meng ja Huawei kiistävät syytökset. Kiina vastasi pidätykseen muuttamalla kanadalaismiehen huumeiden salakuljetuksesta saaman vankeustuomion kuolemantuomioksi ja pidättämällä kaksi muuta kanadalaista.

Nyt Kanadan pääministeri Justin Trudeau on erotttanut maan Kiinan-suurlähettilään John McCallumin, kertoo BBC. Trudeau ei kertonut suoraan syytä, mutta päätös tuli sen jälkeen, kun McCallum oli viime tiistaina 22.1. nimittänyt Yhdysvaltojen luovutuspyyntöä Mengiä kohtaan ”vilpilliseksi”. Vaikka seuraavana päivänä McCallum pahoitteli puhuneensa sivusuunsa, ilmaisi hän viime perjantaina 22.1 toiveensa, että Yhdysvallat luopuisi Mengin luovutuspyynnöstä.

Kiina on yrittänyt painostaa Yhdysvaltoja luopumaan Kanadalle jättämästään luovutuspyynnöstä, joka on tarkoitus esittää virallisesti lähiaikoina. Meng on päästetty Kanadassa vapaaksi takuita vastaan.