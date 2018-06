Kanadalaiset täyttävät ostoskorinsa ”Trump-vapailla” tuotteilla

Kanadalaiset ovat reagoineet Yhdysvaltojen asettamiin tuontitulleihin jättämällä amerikkalaiset elintarvikkeet kaupan hyllyille ja peruuttamalla Yhdysvaltain matkojaan, kertoo kanadalainen CTV News. Hyllyyn on jäänyt esimerkiksi Yhdysvalloista tuodut alkoholijuomat ja Floridan osavaltiosta tuodut appelsiinit.

Kanadan ja USA:n välit ovat kiristyneet USA:n asettamien teräs- ja alumiinitullien jälkeen. USA asetti EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle 25 prosentin teräs- ja 10 prosentin alumiinitullit kesäkuun alussa.

Sanaharkka Donald Trumpin ja Kanadan pääministerin Justin Trudeaun välillä kiihtyi entisestään G7-huippukokouksen jälkimainingeissa.

Trudeau kritisoi kokouksen jälkeen USA:n asettamia tulleja ja lupasi, ettei Kanada tule jatkossa hyväksymään epäreilua kauppapolitiikkaa. Trump reagoi Trudeaun kommenttiin haukkumalla tätä Twitterissä ”epärehelliseksi ja heikoksi”.

Kanadalaiset ovat osoittaneet tukensa pääministerille muuttamalla kulutuskäyttäytymistään. Sosiaalisessa mediassa leviää kuvia, joiden aihetunnisteissa kehotetaan boikotoimaan amerikkalaisia tuotteita ja niiden sijaan suosimaan ”Trump-vapaita” ostoksia.

Myös Trudeau on huomioinut kansalaistensa tuen.

– Jotakin pientä kansallistunteen nousua on ollut havaittavissa viime päivinä, pääministeri sanoi tiistaina.

First trump-free grocery cart. Focusing on great Canadian products and those from countries with stronger leadership. #buycanadian #trumpfree pic.twitter.com/XHgGJNtzcJ

— Scott Chamberlain (@scottawan) June 10, 2018