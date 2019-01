Töissä Venäjän televisiossa: ”Nyt on sinun vuorosi valehdella”

Kameramies sanoo työnsä ansiosta ymmärtäneensä, miten asiat Venäjällä ovat.

Enemmistö venäläisistä saa informaationsa televisiosta, jonka lähetyksiä Kreml kontrolloi tarkasti.

Leonid Krivenkov työskenteli kameramiehenä Rossija 24 -tv-kanavalla vuodesta 2006 vuoteen 2016. Hän työskenteli studiossa 7, jossa live-lähetykset organisoidaan ja nauhoitetaan. Krivenkov kertoo Radio Free Europelle kokemuksistaan työskentelynsä aikana.

− Olen aina ollut hyvin varovainen, mitä tulee hallintoon. Ymmärrän, että he ajavat omia intressejään ja johtavat yleisöä harhaan samalla kun esittävät säätävänsä lakeja yhteisen edun puolesta. Kanavalla työskennellessäni aloin kiinnostua yhä enemmän politiikasta, Krivenkov kertoo.

− Joskus töiden jälkeen joimme konjakkia yhdessä tv-esiintyjien kanssa ja juttelimme. He kertoivat minulle asioita, jotka olivat aika lailla erilaisia kuin ne, mitä he puhuivat lähetyksessä. Sain ymmärtää täysin, miten asiat Venäjällä menevät.

Ensimmäisenä työskentelyvuotenaan Krivenkov sanoo olleensa shokissa siitä, miten kyynisesti ihmiset suhtautuivat työhönsä tv-kanavalla.

− He kaikki tiesivät – tietenkin – täysin hyvin, että he antavat valheellista tietoa yleisölle. Ohjaajien suosikkivitsi oli ”nyt on sinun vuorosi valehdella”. Niin he oikeasti sanoivat toimittajille ennen suoraa lähetystä.

Työpaikalla oli siis paljonkin ihmisiä, jotka ajattelivat samansuuntaisesti kuin Krivenkov itse.

− Vladimir Putinin hallintoa puolustavat olivat poikkeus. Ehkä he esittivät, he ehkä ovat oikeasti sellaisia. Mutta suurin osa siellä oli tavallisia ihmisiä, jotka vain halusivat tienata elantonsa.

Palkka olikin Krivenkovin mukaan keskeinen työn motivaattori. Ihmisillä oli ”lainansa maksettavina”.

− Ihmisten täytyy sanoa, mitä sanovat, koska viralliset palkat ovat surkeat. Jos työntekijä alkaa käyttäytyä hankalasti, hänelle aletaan maksaa virallista surkeaa palkkaa. Hän joko ottaa lopputilin tai pyytää anteeksi, Krivenkov kertoo.

− Kun kamerat menivät pois päältä, he alkoivat heti puhua lapsenlapsistaan ja muuttuivat täysin eri ihmisiksi. Mutta heille ei voi olla vihainen, koska he ovat vain näyttelijöitä näytelmässä, hän lisää.