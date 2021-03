Kalliit vuokrat nuorten ongelmana

Suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumiseensa, kertoo tuore kyselytutkimus.

Kova kilpailu asunnoista ja korkea vuokrataso saavat kuitenkin nuoret tinkimään muusta elintasostaan.

Ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliitto ry:n julkistaman kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumisoloihinsa ja selviävät asumiseen liittyvistä kuluistaan pääosin hyvin.

Oman asunnon löytäminen on kuitenkin monille nuorille vaikeaa, ja asumisen korkeat kulut edellyttävät esimerkiksi työntekoa opiskelujen ohella.

– Kyselytutkimuksen tulosten perusteella nuorten halu elää yksilöllistä ja itsenäistä elämää on kasvanut entisestään. Vanhempien luota pois muuttaminen mahdollisimman aikaisin on yhä useamman toiveissa, mutta samalla halu kimppa-asumiseen on vähentynyt selvästi. Se aiheuttaa nuorille haasteita erityisesti alueilla, joilla asumisen hinta on kovin korkea, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Tuula Tiainen.

Kyselytutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nuorten asumismuotoja ja tyytyväisyyttä asumisen tapoihin ja tasoon. Samalla on kartoitettu myös asumiseen liittyviä tavoitteita, toiveita, ongelmia ja mielipiteitä, jotta nuorten asumismahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

Nyt tehty kyselytutkimus jatkaa 1990- ja 2000-luvuilla tehtyjen tutkimusten sarjaa. Nuorten asumiseen liittyviä suunnitelmia, asenteita ja ongelmia on selvitetty 2000-luvulla kolme kertaa ja 1990-luvulla kaksi kertaa.

Edellisen kyselytutkimuksen jälkeen kerrostaloissa – erityisesti kerrostaloyksiöissä – asuvien nuorten osuus on kasvanut, ja lapsiperheitä on nuorten joukossa entistäkin vähemmän. Perheen perustamista lykätään yhä pidemmälle, mutta asumistilanteella ei koettu olevan siihen yhtä suurta vaikutusta kuin mitä aiemmin tehdyillä tutkimuskierroksilla on havaittu.

Kerrostaloasumisen lisääntymisestä huolimatta omakotitaloa pidetään yhä myös nuorten keskuudessa mieluisimpana asumisvaihtoehtona, vaikka sen osuus onkin laskenut vuodesta 2005 alkaen 79 prosentista 59 prosenttiin.

Nuoret ovat myös hyvin omistusasumiseen suuntautuneita, sillä kaksi kolmesta kertoo aikeista oman asunnon ostoon.

Samaan aikaan kyselyn tulokset kertovat kuitenkin omistusasumisen vähentyneen ja vuokralla asumisen lisääntyneen nuorissa ikäluokissa.

Ensiasuntojen ostaminen oli nykyistä yleisempää 2000-luvun alkupuolella, ja ne ostettiin nuorempana kuin nykyisin. Vaikka omistusasuminen onkin nuorten toiveissa, näkee yli puolet asunnon ostoa harkitsevista vastaajista omistusasumisen realistiseksi vasta noin 4-10 vuoden päästä tai myöhemmin.