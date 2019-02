Kalle Jokinen: Ratayhtiöt askel parempiin yhteyksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmyrin mukaan valtion ja kuntien yhteistyö ratojen kehittämisessä on tarpeen.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta esitteli tänään liikenne- ja viestintäministeriön esityksen, jonka mukaan raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen näkee ratayhtiöiden perustamisen välttämättömänä askeleena parempien ratayhteyksien eteen.

− Tämä on loistava homma. Olemme pitkään etsineet uusia rahoitusmalleja suurten liikenneinvestointien toteuttamiseksi. Valtion ja kuntien yhteistyö ratojen kehittämisessä on ehdottomasti tarpeellista, hankeyhtiöillä otetaan askel oikeaan suuntaan. Pidän erittäin tärkeänä, että pääradan välityskykyä ja kapasiteettia pystytään lisäämään kasvukäytävälle Helsinki-Hämeenlinna-Tampere. Sillä on vaikutus koko maan raideliikenteeseen, Jokinen toteaa

Ratahankkeista, kuten pääradasta, tunnin junayhteydestä Turkuun ja Idän radan nopeuttamisesta, on käyty vilkasta keskustelua. Jokinen näkee, että ministerien esityksellä päästään ennen pitkää sanoista tekoihin. Budjettirahoitus ei Jokisen mukaan riitä. Ehdot esityksen toteutumiselle ovat hänen mielestään selvät.

− Suomalaiset ratayhteydet kaipaavat kipeästi investointeja, eikä valtiolla ole mahdollisuuksia rahoittaa yksin kaikkia hankkeita. Hankeyhtiöt ottavat mukaan kaupunkeja ja julkishyödyllisiä yhteisöjä, jotka tulevat mukaan investoimaan. Hankeyhtiömallit vaativat kuitenkin toteutuakseen mahdollisuuden rataliikenteen kilpailuttamiselle sekä yhtiöihin edellytetään kaupunkien sitoutumista, Jokinen huomauttaa.

Eduskunta on päättänyt valmistella 12-vuotisen liikennesuunnitelman, jolla määritellään suuntaviivoja suomalaisen liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Hankeyhtiöt vähentävät tarvetta valtion budjettirahoitukselle, jolloin hankeyhtiöiden käyttäminen ei myöskään supista tai rajoita 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valtion rahoitusohjelmaa. Jokinen pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmää kehitetään kaikista mahdollisista suunnista.

− 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta keskusteltiin viimeksi eilen eduskunnassa. Tärkeintä suomalaisessa liikennejärjestelmän kehittämisessä on löytää keinoja, millä raha riittää kaikkiin investointitarpeisiin. Hankeyhtiömallit auttavat osaltaan tässä, suurimmat hankkeet saavat muitakin investoijia mukaan, Jokinen sanoo.