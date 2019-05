Kalle Jokinen: Kokoomuksen ryhmältä varaukseton tuki neuvottelijoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ryhmäjohtajan mukaan kansanedustajat kiittelivät sitä, että periaatteista pidettiin kiinni.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan eduskuntaryhmä piti järkevänä sitä, etteivät kokoomuksen neuvottelijat tinkineet kokoomuksen kynnyskysymyksistä.

– Tuli täysin varaukseton tuki sille ja kiitokset siitä, että pidettiin johdonmukaisesti kiinni niistä periaatteista, jotka hyvin laajalla, osallistavalla prosessilla valmisteltiin hallitustunnustelijan vastauksiin, Kalle Jokinen sanoi toimittajille kokouksen jälkeen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kävi vilkkaan ja yksituumaisen keskustelun kokouksessaan sen jälkeen, kun hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) oli ilmoittanut hallitusneuvotteluihin lähtevät puolueet, eikä kokoomus ollut mukana joukossa.

Kansanedustajat olivat Jokisen mukaan tyytyväisiä siihen, että he saivat olla mukana vastaamassa hallitustunnustelijan kysymyksiin.

– Neuvotteluryhmälle tuli kiitoksia siitä, että pidettiin kiinni yhdessä valmistellusta pohjasta, joka keskittyi talouden, työllisyyden ja verotuksen näkymään ja miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ovat turvattavissa. Erittäin yhtenäinen ryhmä.

Kokoomuksen neuvottelijoina hallitustunnusteluissa toimivat Jokisen lisäksi puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo ja valtiosihteeri Anssi Kujala.

Kokoomus haluaa nyt antaa neuvottelurauhan Säätytalolle hallitusneuvotteluihin lähteneille puolueille.

– Neuvottelu on aina haastava ja vaikea, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa talouden korkea suhdanne on jo ohitettu.

Jokisen mielestä kokoomus toimi neuvottelutaktisesti oikein, vaikkei se päässytkään hallitusneuvotteluihin.

– Me toimimme omien periaatteidemme mukaisesti sillä näkemyksellä, joka meillä on siitä, miten Suomen palvelut, kasvu ja kehitys turvataan. Me toimimme täysin niin kuin sovittiin ja mikä oli meidän näkemyksemme, miten tässä tulee menetellä. Meidän näkemys ei nyt Antti Rinteen suunnitelmiin sopinut.

Jokisen mukaan eduskuntaryhmässä ei keskusteltu eduskunnan puhemiehistöstä. Kokoomus saattaa jäädä ilman paikkaa puhemiehistössä, jos puhemiehen paikka menee perinteiseen tapaan hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle. Aiemmin puhemiesten paikat ovat menneet kolmelle suurimmalle ryhmälle, mutta keskusta on vasta neljänneksi suurin.