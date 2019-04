Kalle Jokinen: Kiinteistöveroa ei pidä laajentaa metsätalousmaihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusryhmyrin mukaan puolue ei halua metsänomistajien verotaakan nousevan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen painottaa, että kokoomus ei kannata veropohjan laajentamista maa- ja metsätalousmaahan. Valmisteilla oleva kiinteistöveron uudistus on herättänyt keskustelua veropohjan laajentamisesta.

– Kokoomuksen lähtökohta on, että suomalaisten metsänomistajien verotaakka ei nouse. Kiinteistöveron laajentaminen maa- ja metsätalousmaahan sekoittaisi puumarkkinat ja voisi jopa karkottaa tärkeät investoinnit suomalaiseen metsäteollisuuteen. Puun myynnistä maksetaan jo veroa, Jokinen toteaa tiedotteessa.

SAK julkaisi kevään aikana omat verotavoitteet seuraavalle hallituskaudelle. Niissä ehdotettiin Jokisen mukaan kiinteistöveron pohjan laajentamista maa- ja metsätalousmaahan.

Jokisen mukaan SDP on esittänyt SAK:n tapaan metsälahjavähennyksen poistoa ja perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaamista. SDP:n puheenjohtaja Rinne on myös puhunut metsien hakkuiden rajoittamisesta.

– Hakaniemen ehdotukset metsänomistajien lisärasitteista tuskin tulevat yllätyksenä kenellekään, sillä maa- ja metsätalousmaan kiinteistöverottaminen on ollut vasemmiston pitkäaikainen tavoite. Metsänomistajilla on oikeus päättää omaisuutensa myynnistä tai käytöstä metsälain mukaisesti, Jokinen toteaa.

Jokinen ehdottaa, että seuraava hallitus lisäisi luonnonsuojelualueet verovapaiden kohteiden joukkoon kiinteistöverolaissa mm. metsien ja vesialueiden rinnalle.

– Myös luonnonsuojelualueiden on jatkossakin oltava vapaita kiinteistöverosta. Vapaaehtoinen suojelu on suosittua esimerkiksi METSO-ohjelman puitteissa. Kevään aikana on uutisoitu maanomistajille saapuneista yllätyslaskuista, jotka ovat johtuneet verohallinnon virheellisistä tiedoista.

Tämän seurauksena maanomistajien kiinteistöverot ovat Jokisen mukaan jossain tapauksissa lähes kymmenkertaistuneet perusteetta, vaikka alueet olisivat luonnonsuojelukäytössä.

– Nämä virheet pitää korjata. Maanomistajiamme tulisi pikemmin palkita luonnonsuojelualueiden perustamisesta näinä päivinä, kun huoli luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä on yhteinen huolen aiheemme.