Kalle Jokinen IL:lle: Mielenosoitus on eri asia kuin rikos

Kokoomuksen ryhmäjohtaja sanoo tien päässä olevan anarkia, jos jokainen toimii omien käsitystensä mukaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen tuomitsee vihreiden lainsäädäntösihteerin toiminnan Finnairin lennolla.

Aino Pennanen protestoi tiistaina turvapaikanhakijan käännytystä kieltäytymällä istumasta miehistön käskyistä huolimatta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta ilmaliikenteen häirintänä.

– Kyllä vihreiden lainsäädäntösihteerin pitäisi ymmärtää, että oikeus osoittaa mieltä ei tarkoita samalla oikeutta tehdä rikosta. Lentoliikenteen häirinnästä on säännökset olemassa, poliisitaustainen Kalle Jokinen sanoo Iltalehdelle.

– Tästä keissistä tekee raskauttavan se, että kyseessä on juridiikkaa tunteva henkilö, jonka tehtävänä on antaa oikeudellisia neuvoja ryhmälleen.

Jokisen mukaan ”on syy mikä tahansa, niin se ei oikeuta tällaiseen toimintaan”.

– Viranomaismenettely on hyvin tarkka ja kontrolloitu, on oikeuden päätöksiä ja valitusmenettelyt kestävät joskus vuosia. Järjestäytynyt yhteiskunta perustuu siihen, että lakeja noudatetaan – sen tien päässä on anarkia, jos jokainen lähtee omien käsitystensä mukaan.

