Kalle Jokinen: Ensi vaaleissa otamme pääministerin paikan

Kokoomuksen ryhmäjohtaja ihmettelee väitteitä ryhmän yhtenäisyyden puutteesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoo, että ”julkisuudesta on saanut lukea mitä ihmeellisempiä väitteitä ryhmämme yhtenäisyydestä, väitteitä joita en lainkaan tunnista”.

– Eduskuntaryhmä on hyvässä iskussa ja yhteishenki korkealla. Vaikeat ajat ovat hitsanneet porukan yhteen. Minulla on etuoikeus johtaa Suomen parasta eduskuntaryhmää, jonka jäsenet ovat jokainen huippuasiantuntijoita ja luotettavia toimijoita omalla politiikan sektorillaan, Kalle Jokinen sanoi Turun puoluekokouspuheessaan.

– Olemalla yhtenäinen ja vahva voimme parantaa kokoomuksen asemaa niin, että otamme ensi vuoden eduskuntavaaleissa pääministeripuolueen paikan.

Hänen mukaansa satavuotias kokoomus on ”enemmän kuin valmis kantamaan tulevaisuudessakin vastuuta isänmaasta, varsinkin kun meillä on asettaa johtoon paras mahdollinen pääministeriehdokas Petteri Orpo”.

”Emme ole kaatamassa”

Kalle Jokisen mukaan kaksi vuotta sitten ”ei ollut vielä lainkaan selvää, onnistummeko tällä kokoonpanolla viemään Suomea eteenpäin ja vastaamaan niihin haasteisiin, jotka nakertavat taloutemme pohjaa”.

– Nähtiin että pienillä siirroilla Suomi ei nouse. Isänmaa huusi isoja uudistuksia, tekoja vaalilupausten ja kynnyskysymysten sijaan, ryhmäjohtaja Kalle Jokinen totesi puoluekokoukselle.

– Petteri Orpo on aivan erinomainen puheenjohtaja. Hän on rakentanut luottamusta, kannustanut joukot liikkeelle, kuunnellut kenttää, vahvistanut arvopohjaa ja valanut uskoa kokoomuksen kykyyn muuttaa yhteiskuntaa vaikeinakin aikoina.

– Petteri on määrätietoisella otteella luotsannut kokoomusta taisteluun gallupkärjestä ja kamppailuun seuraavan pääministeripuolueen paikasta, Jokinen sanoi.

Kokoomus on hänen mukaansa toiminut ”takuupuolueena sille, että talouden tasapainotuksesta pidetään kiinni ja talouden rakenteiden uudistaminen liikkuu oikeaan suuntaan”.

– Helppoa se ei ole ollut, eikä sitä varmasti kukaan odottanutkaan, Jokinen totesi.

– Suomen taloudella menee nyt hyvin. Talous kasvaa hyvää vauhtia, ja työllisyysaste on nousemassa tavoiteltuun 72 prosenttiin. Lähes 100 000 tuhatta suomalaista on työllistynyt tämän hallituskauden aikana.

– Uskon että isän tai äidin parantuneen toimeentulon turvin tälläkin hetkellä pihoilla kurvailee moni tyttö ja poika onnellisena uudella polkupyörällä täynnä tulevaisuuden uskoa, kenties räpätin polkupyörän pinnoissa räpsyttäen. Onnelliset lapset ja nuoret ovat meidän missiomme ja paras palkintomme tehdä kokoomuslaista politiikkaa.

Hänen mukaansa kokoomus on hallituksessa saadakseen asioita aikaan, ”emme kaatamassa hallitusta”.

Pitää uskaltaa

– Arvovalinta on sekin, että edessä oleviin suuriin haasteisiin tartutaan ja uskalletaan viedä ihmisten palvelujen kannalta välttämättömiä reformeja kuten esimerkiksi sote-uudistusta eteenpäin silloinkin, kun ne kohtaavat vastustusta eduskunnassa, toreilla tai somessa, Kalle Jokinen sanoi.

– Tiedämme, että työmarkkinoita pitää vapauttaa, sosiaaliturvaa uudistaa ja verotusta keventää, jotta ahkerat ja työhaluiset suomalaiset saadaan jälleen uskomaan työn teon ja menestymisen mahdollisuuteen.

Kalle Jokinen kertoi, että kokoomuksen eduskuntaryhmä järjestää alkusyksyn aikana Yrittäjyystekoja 2018 -kiertueen.

– Yhteiskunnallisten rakenteiden tulee tarvittaessa joustaa kansalaisten eduksi, ei päinvastoin. Olemme ainoa puolue, jolla on halua ravistella näitä rakenteita. Jos me emme kanna vastuuta, niin kuka sitten? Jos me emme pyri tuulettamaan tätä yhteiskuntaa, niin kukaan muu ei sitä tee, Jokinen totesi.

– Hallituksen politiikka näyttäisi hyvin erilaiselta ilman meitä. Ja niin näyttäisi myös tulevien hallitusten politiikka.

Politiikassa ei Jokisen mukaan kuitenkaan voi päättää asioista yksin, on rakennettava luottamusta ja tehtävä kompromisseja.

– Jos kumppanin rohkeus ei kestä ottaa isoa askelta, on otettava yhdessä pieni askel, mutta varmistettava aina, että kuljetaan tavoitteemme mukaan oikeaan suuntaan. Tässä yhteydessä on syytä antaa tunnustusta myös hallituskumppaneille yhteisestä suunnasta.