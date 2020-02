Kalle Jokinen: Ei mitään politikointia, vaan paljon isompaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä ulkoministerin toimien esitutkinta kertoo järjestelmän toimivuudesta.

Kokoomuksen Kalle Jokinen oli yksi kymmenestä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) virkatoimista laaditun muistutuksen kymmenestä allekirjoittajasta. Heistä viisi on, kuten Jokinenkin, poliisitaustaisia kansanedustajia.

Kalle Jokinen katsoo, että perustuslakivaliokunnan keskiviikkoinen päätös osoittaa, että ”tämä järjestelmä toimii”. Esitutkintaan menevä asia on hänen mukaansa juridista arviointia.

– Tämä kertoo luottamuksesta meidän järjestelmämme toimivuuteen. Silloin kun tämä perustuslain mukainen muistutus tehtiin, niin minullekin tuli viestejä, ettei tällaisilla asioilla pidä politikoida. Silloin sanoin, ettei tässä ole mitään politikointia, vaan kysymys on paljon isommasta asiasta, Kalle Jokinen kertoo.

– On kyse siitä, voidaanko luottaa Suomessa siihen, että sekä virkamiesten että ministerien toiminta on aina lainmukaista.

– Jos tulee pienikin epäilys siitä, julkisuudessa tällainen pienikin epäilyksen varjo ja keskustelu vellomaan, niin silloin se pitää selvittää. Se luottamus on tärkeä arvo. On tärkein, että se säilyy, ja tämä on yksi vaihe sitä.

Kansanedustaja korostaa ydinkysymyksen olevan, että ”ministerien toiminnan lainmukaisuuteen pitää voida kansalaisten luottaa”.

– Se on suuri arvo. Se on politikointia paljon suurempi arvo.