Kaliforniassa moni on yrittänyt turhaan paeta paloa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kalifornian historian tuhoisin maastopalon on vaatinut lisää uhreja

Kalifornian maastopaloissa on kuollut yhteensä 44 ihmistä. Heistä 42 kuoli osavaltion pohjoisosassa riehuvassa Camp Fire -palossa, joka tuhosi lähes täysin Paradisen kaupungin.

Kyseessä on Ylen mukaan Kalifornian historian tuhoisin maastopalo. Toiseksi pahin tapahtui vuonna 1933, jolloin 29 palomiestä kuoli Griffith Parkin palossa Los Angelesissa.

Etelässä Malibun lähellä riehuvassa palossa on kuollut kaksi ihmistä. Kadonneeksi on ilmoitettu noin sata ihmistä. Arvioiden mukaan 250 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maastopalojen takia.

Sheriffi Kory Honean mukaan uusista uhreista kahdeksan löytyi kodeistaan, viisi muuta ulkoa, kertoo Iltalehti.

Viranomaisten antamat tiedot kertovat lehden mukaan kaameaa tarinaa uhrien viime hetkistä ja liekkien nopeudesta. Moni on yrittänyt paeta, mutta turhaan. Ruumiita on löydetty autojen lisäksi niiden viereltä. Osasta on jäänyt jäljelle vain hiiltyneitä luunkappaleita.