Kaleva: Verokirjeitä lähtenyt avoimissa kuorissa

Verohallinnon mukaan ongelman taustalla on oireileva kuorituskone.

Verohallinto on postittanut pienen määrän verokirjeitään sulkemattomana kulkeneissa kuorissa, kertoo Kaleva.

Kirjeiden liimapinta oli taitettu sisäpuolelle ja osoitelokero asetettu oikealle paikalleen. Myös kirjeiden tiedot olivat oikein.

Verohallinnon mukaan ilmoituksia eri puolille Suomea kulkeneista, avoimena saapuneista kirjeistä on tullut toistaiseksi alle kymmenen kappaletta.

Syyksi epäillään ”oireilemaan alkanutta” kirjeiden kuorituskonetta, joka on päästänyt joitakin kuoria läpi liimaamatta. Verohallinto kertoo korjanneensa häiriön ja tehostaneensa valvontaa koneiston päässä.

Jakelijoita on aiemmin ohjeistettu tarkistamaan, että kuoret on suljettu asianmukaisesti ennen niiden jakamista. Kirjeiden tietoturva on toimitukseen asti verohallinnon vastuulla.

Nyt ilmaantunut ongelma ei ole yhteytessä aiemmin elokuussa havaittuun tapaukseen, jonka yhteydessä lähes 3000 verohallinnon kirjeeseen päätyi muiden asiakkaiden tietoja. Häiriön syyksi paljastui tuolloin tulostusohjelmiston lähdekoodissa ollut virhe.