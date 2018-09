Kaleva: Vammaisten pysäköintiluvissa väärinkäyttöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vammaisten pysäköintiluvan väärinkäyttöä ilmenee jatkuvasti eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Helsingissä joka kuukausi huomataan tapauksia, että autossa käytetään vainajan pysäköintilupaa tai, että lupa on väärennetty.

– Väärinkäytöksiä havaitaan tasaisesti joka kuukausi. Ilmoitamme niistä poliisille, Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila kertoo sanomalehti Kalevalle.

Suomalaiset eivät myöskään ole oppineet, että vammaisen pysäköintipaikka kuuluu pelkästään vammaiselle.

Helsingissä on annettu tänä vuonna maanantaihin 17.9. mennessä 1312 pysäköintivirhemaksua, jossa on pysäköity invalidin ajoneuvolle varatulle paikalle. Luku tarkoittaa noin viittä sakkolappua joka päivä. Vammaisen paikalle pysäköiminen Helsingissä on jopa lisääntynyt vuoden takaisesta lähes 200 virhemaksulla.

Väärinkäytökset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. Ensimmäiseksi auton tuulilasiin on laitettu kopio luvasta. Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että kopio ei riitä, vaan ikkunassa on oltava alkuperäinen lupa. Tästä väärinkäytöksestä ropsahtaa pysäköintivirhemaksu.

Toiseksi joku käyttää vammaisen pysäköintilupaa, vaikka luvanhaltija eli vammainen itse on vainaja. Kyse on petoksesta tai lievästä petoksesta

Kolmanneksi luvan väärinkäyttö voi olla väärennös. Trafin myöntämän luvan ulkomuotoon onkin tehty hologrammeja väärennösten estämiseksi.

Vammaisen pysäköintiluvan myöntää Trafi. Ennen vuotta 2016 luvan myönsi poliisi. Lupa on voimassa kerrallaan maksimissaan kymmenen vuotta. Trafin arvion mukaan voimassaolevia lupia on noin 125 000. Vammaisten pysäköintilupia myönnetään nykyään 13 000–14 000 vuodessa.