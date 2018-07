Kaleva: S-pankki sulkenut kortteja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kyseessä on pankin mukaan varotoimi.

Tämänpäiväisen sanomalehti Kalevan tietojen mukaan ainakin kahdessa tapauksessa S-pankin kortin omistajille on tullut tekstiviestinä ilmoitus, että heidän korttinsa on suljettu ja uusi toimitetaan postitse viikon aikana.

Kyseessä on kolmatta osapuolta, ei S-pankkia, koskeva epäily tietojen joutumisesta vääriin käsiin.

– Olemme joutuneet sulkemaan joidenkin asiakkaidemme kortteja, sillä Visalta saamamme tiedon mukaan korttien tietoja on saattanut joutua vääriin käsiin, S-Pankin viestintäpäällikkö Aleksi Moisio sanoo Kalevalle.

Korttien sulkeminen on normaalia pankkitoimintaa, joka tehdään varotoimenpiteenä. Nyt S-pankin Visalta saamien tietojen mukaan tavallista enemmän tietoja on saattanut nyt joutua vääriin käsiin. Vaihtelu korttien sulkemismäärissäkin on ajoittaista.