Kaleva: Lennokkien tuhoamiseen kaivataan selkeitä sääntöjä

Asiantuntija huomauttaa, että lennokkeja on jo käytetty monilla sotatoimialueilla.

Lennokkien nopea yleistyminen on luonut tarvetta alaa koskevalle selkeälle sääntelylle. Ongelmana on, että EU:n sisällä on tähän mennessä edetty lähinnä kansallisella tasolla.

– Meidän suosituksemme on se, että tässä asiassa pitäisi päästä EU-tason sääntelyyn. Silloin kaikissa maissa olisi samantapaiset drooneja ja niiden käyttöä koskevat asetukset, Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssi -verkoston johtaja Jukka Savolainen toteaa Kalevalle.

– Jos lait ovat joka maassa erilaiset, silloin syntyy enemmän rajoituksia kuin mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Lainsäädännössä olisi määriteltävä selkeästi, millä perusteilla viranomaiset voivat tarvittaessa tuhota lennokkeja. Myös esimerkiksi tunnistuslaitteiden käyttö vaatisi yhtenäistä linjaa EU:ssa.

– Me tiedämme, että jo nyt drooneja on käytetty sota-alueilla, kuten Itä-Ukrainassa, Syyriassa ja Irakissa. Lisäksi tiedossa on yksi tapaus, jossa droonen avulla on uhattu yhden ihmisen turvallisuutta, Savolainen sanoo.

– Droonien ongelma on sekin, että niiden käyttämisestä ei jää helposti kiinni. Jos on valmis uhraamaan laitteensa, teon jälkeen tekijää on vaikea saada kiinni.