Kaleva: Bitcoin-kaupoista saatuja voittoja jätetty ilmoittamatta verottajalle

Lukumääräisesti ja euromääräisesti valtaosa bitcoin-kaupoista saaduista voitoista on jätetty ilmoittamatta verottajalle, vaikka niistä pitäisi ilmoittaa.

– Se käsitys meillä on. Kyseessä on yleensä pääomatulo, joka on saatu kurssivoittojen myötä. Mutta jonkin verran niitä on myös oma-aloitteisesti ilmoitettu meille, ihan huomattaviakin summia. Ei niitä kaikkia jätetä ilmoittamatta, kertoo ylitarkastaja Timo Puiro Verohallinnosta sanomalehti Kalevalle.

Bitcoinit alkavat kiinnostaa verottajaa siinä vaiheessa, kun niitä muutetaan perinteiseksi rahaksi tai tavaraksi.

Puiron mukaan verottaja on analysoinut parin vuoden aikana noin 10 000 bitcoin-lompakkoa ja niihin liittyviä maksusuorituksia. Noin 500 tapauksessa kurssivoitot ovat olleet niin merkittäviä, että niistä on verotettu kansalaisia.