Kalervo Kummola: Osan vihreistä ja vasemmistoliiton voisi yhdistää

Kalervo Kummola uskoo, että demareiden vaalitappioon vaikuttivat enemmän pääministerin veropuheet kuin ”nämä aamiaisjutut”.

Tampereen kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola (kok.) uskoo, että kokoomus hyötyi vaalien siirrosta kesäkuulle, mikä näkyi selkeänä vaalivoittona.

– Minulle ei ollut yllätys, että olimme ykkösiä, mutta neljän prosenttiyksikön ero demareihin – se oli yllätys.

Keväällä keskusteluihin nousi vasemmistolle ja oikeistolle läheisiä teemoja – muun muassa pääministeri Sanna Marinin (sd.) avaus kuntaveron progressiivisuudesta. Kummola uskoo, että pääministerin veropuheet karkottivat kuitenkin osan demareistakin eikä Marin ihan ymmärtänyt, mistä puhui.

– Luulen, että Marinin veropuheet vaikuttivat demareiden tulokseen enemmän kuin nämä aamiaisjutut.

Kummola jakaa julkisuudessa esille nousseet näkemykset myös vihreiden liikkumisesta vasemmalle, minkä on katsottu selittävän puolueen vaalitappiota. Tämän suuntaisia arvioita on esitetty vihreiden sisältäkin.

– Vihreät on siirtynyt minusta selkeästi vasemmalle. Sanoisin, että osan vihreistä ja vasemmistoliiton voisi hyvin yhdistää.

Jäljelle jäävän puolen Kummola toivottaisi tervetulleeksi kokoomukseen.

Kirsi Pihalla ”osuutensa” jakolinjoissa

Kuntavaalien alla julkisuudessa käytiin keskustelua myös kokoomuksen sisäisistä jakolinjoista. Vaalien jälkeen puhetta on ollut vähemmän. Miten itse näet tämän asian?

– Kaikissa puolueissa on jakolinjoja. Luulen, että esimerkiksi meillä Tampereella demareissa voi olla enemmän jakolinjoja kuin kokoomuksessa. On ihan selvää, että meilläkin on konservatiiveja ja liberaaleja, mutta tämä ei ole noussut niin keskusteluun kuin Helsingissä, missä sitä on pidetty aktiivisesti yllä.

Kummola ottaa tässä yhteydessä esiin kokoomuksen Helsingin-pormestariehdokkuuden käänteet. Kummolan mielestä Kirsi Pihan pormestariehdokkuus oli alun perinkin ”virheliike” ja hän katsoo, että Pihalla oli osuutensa kokoomuksen sisäisten jakolinjojen synnyttämisessä ja nostamisessa pintaan.

Kysyttäessä Kummola asemoi itsensä kokoomuksen sisällä ”varmaankin konservatiiviksi”. Samaan hengenvetoon hän korostaa, ettei ihmistä voi ”millään yhdellä asialla lokeroida liberaaliksi tai konservatiiviksi”.

– Näissä ilmastoasioissa – jos unohdetaan autoilun vastustaminen – sijoitun aika lähelle vihreitäkin. Karvani nousevat kuitenkin pystyyn, kun vihreät joka käänteessä vastustavat autoilua eivätkä ota myöskään näitä talouskysymyksiä huomioon.

Jos Kummola ei olisi kokoomuksessa, hän paljastaa puoluevalinnakseen kristillisdemokraatit.

– Vaikka se onkin pieni puolue, jolla ei ole paljon vaikutusvaltaa.

Kesäkuun kuntavaaleissa 2021 Kummola sai Tampereella 2 259 ääntä, mikä oli kolmanneksi eniten kokoomuslaisista. Kummola myöntää odottaneensa jossain määrin parempaa tulosta.

– Nämä olivat aika pitkälti nuorten ja sosiaalisen median vaalit.

Kummola oli myös kokoomuksen toinen pormestariehdokas Tampereella. Täpärä kamppailu demarien kanssa johti lopulta kokoomuksen nousuun RKP:n vaaliliiton tuella kaupungin ykköseksi. Tampereen pormestariksi on nousemassa kokoomuksesta suurimmalla äänimäärällä nyt kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen.

Kummola uskoo kokoomuksen poikkeuksellisen kahden kärjen taktiikan Tampereella toimineen:

– Meillä oli vähän sellaista ajatusta, että minä napsin noita potentiaalisia perussuomalaisten ääniä ja Anna-Kaisa taas olisi enemmän Marinin ja vihreiden suuntaan.

Kummola sanoo olleensa valmis myös pormestariksi.

– Yleensä ollaan lähdössä niihin hommiin, mihin on luvattu lähteä. Mutta olen tyytyväinen tähänkin ratkaisuun eikä minulla sellaista hinkua tuohon tehtävään ollut.

Halla-ahon liike voi avata mahdollisuuksia

Mennään lopuksi vielä valtakunnan politiikkaan. Mitä ajattelet Jussi Halla-ahon päätöksestä luopua perussuomalaisten puheenjohtajuudesta?

– En tiedä, mitä hän on kirjoittanut siihen kymmenen vuoden kuluttua julki tulevaan tiedotteeseen, mutta jos hän on viisas mies, hän tekee tällä liikkeellä perussuomalaisista hallituskelpoisen puolueen. Puolueen sisällä on tietysti monenmoista sakkia, mutta on siellä ihan fiksujakin, kuten vaikkapa tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto. Toivottaisin hänet meille (kokoomukseen) tervetulleeksi milloin vain.

Kalervo Kummolan mielestä kokoomuksen ja perussuomalaisten mahdollista hallitusyhteistyötä ei ole syytä pois sulkea, vaikka perussuomalaisten joukossa on ihmisiä, joiden puheita ihmisoikeusasioissa hän ei voi hyväksyä. Sama pätee maahanmuuttokysymyksiin.

– Toisaalta niin kauan, kun Sanna Marin on puheenjohtajana, uskoisin, että yhteistyö demareiden kanssa olisi vaikeaa, vaikka se Marinin kotikaupungissa Tampereella onkin toiminut hyvin.

Kalervo Kummola oli kokoomuksen kansanedustaja 1999-2003. Hän sanoo, että valtakunnan politiikka on hänen osaltaan taakse jäänyttä elämää eikä aikeissa ole asettua ehdolle eduskuntavaaleissa 2023. Ja tämä on ”ikäkysymyskin”.

– Ravaaminen Tampereen ja Helsingin välillä ei oikein innosta. Sanotaan, että jos eduskunta siirrettäisiin Tampereelle, voisin harkita.