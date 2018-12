Kalastajan järkytys: Saalis olikin jättitorpedo

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vietnamilainen kalastaja raahasi rannalle kiinalaisen torpedon.

Vietnamilainen kalastaja Tran Minh Thanh yllättyi saatuaan saaliikseen seitsemänmetrisen torpedon. Keski-Vietnamin Phu Yenissä asuva Tran raahasi saaliinsa rannalle. Torpedo näkyy alla olevalla videolla.

Asiasta uutisoivan War Zonen mukaan kyseessä on mitä ilmeisimmin kiinalainen Yu-6-torpedo. Sukellusveneestä laukaistava ase on verrattain uusi. Se on otettu käyttöön vasta vuoden 2005 tienoilla.

Torpedo löytyi Vietnamin aluevesiltä. Se on todennökäisesti laukaistu Kiinan laivaston harjoituksissa Etelä-Kiinan merellä. Torpedon kärki on maalattu kirkkaan oranssiksi. Sen perusteella kyseessä on harjoitusase, jossa ei ole taistelukärkeä.

Vietnamin viranomaiset ovat vieneet aseen arvioitavaksi. Yu-6:n uskotaan olevan ainakin osittain kopio amerikkalaisesta Mk 48 -torpedosta. Sen suunnitelussa on kuitenkin mahdollisesti otettu oppia myös neuvostotorpedoista.