Kaksoiskansalainen sanoo, että Jussi Niinistö lietsoo vihaa venäläisiä kohtaan

Suomalais-venäläinen toimittaja Polina Kopylova arvostelee puolustusministeri Jussi Niinistön lausuntoa kaksoiskansalaisista. Kopylovan mielestä ministeri luo mielikuvaa, että venäjänkieliset ovat ”epäilyttävää massaa”.

– Siinä mielessä Suomen venäjänkielisten asema on aika lailla samanlainen kuin Suomen muslimeilla, joiden joukossa halutaan valitettavan usein nähdä ISIS:en kannattajia, Kopylova kirjoittaa blogissaan.

Niinistö sanoi maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina, että kaksoiskansalaisilta pitää estää pääsy sotilasvirkoihin.

– Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana, ministeri sanoi.

Viides kolonna tarkoittaa soluttautujien ryhmää. Kopylovan mukaan samaa termiä käytetään Venäjällä, kun halutaan tehdä opposition edustajista epäilyttäviä henkilöitä. Kopylova sanoo, että vaikka Niinistö puhui vain puolustusvoimien henkilökunnasta, tämän sanavalinta vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin.

– Jussi Niinistö käytti retorista keinoa, joka on vakikäytössä perussuomalaisilla ja on tuskin unohtunut sinisiltäkään. Kenties, yhtenä taka-ajatuksena on sinisten kannattajalukujen nostaminen uuden vanhan ”yhteisen vihollisen” kustannuksella.

Kopylova on itse kaksoiskansalainen eli hänellä on sekä Venäjän että Suomen passi. Hän on kotoisin Pietarista ja asuu Helsingissä. Hän on ollut vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa.

Kaksoiskansalaisuuden voi saada Suomessa mutta ei Venäjällä. Kopylovan mielestä Suomenkin kannattaisi luopua käytännöstä.

– Se osoittaisi Venäjälle, että kun hyväksytään Suomen kansalaiseksi, niin pidetään vastaisuudessa siitä kansalaisesta huolta, joten Venäjällä ei ole sille ihmiselle sen enempää asiaa kuin viisumien myöntäminen.